الهلال يعلن إصابة 3 لاعبين جدد بفيروس كورونا

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن إصابة 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد.

الهلال يعلن إصابات جديدة بـ”كورونا”:

وأوضحت الفحوصات التي أجرتها بعثة الهلال إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم “محمد جحفلي، محمد كنو، محمد الكنيدري” بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الفني وأخصائي التغذية.

وأضاف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنهم سيخضعون للعزل الصحي وفقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويُعاني الزعيم من إصابات عديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في خوضه المباراة الأخيرة ضد شهر خودرو بتشكيل اضطراري و3 بدلاء فقط.

دوري أبطال آسيا:

ولعب الزعيم ضد شهر خودرو على إستاد الجنوب في الدوحة، بالأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت بالتعادل السلبي.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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