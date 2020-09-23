الهلال يعلن رفض الاتحاد الآسيوي لتأجيل مباراة شباب الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن الهلال، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبه بتأجيل مباراته ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي.

الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الهلال

وأشار حساب النادي إلى أن الإدارة تلقت قبل قليل، رفضًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لطلبها تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم التي ستجمعه بنظيره شباب أهلي دبي الإماراتي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من غيابات عديدة في صفوفه خلال منافسات دوري أبطال آسيا 2020، حيث فقد أكثر من 10 لاعبين في المباراتين الماضيتين بسبب كورونا، وكان آخرها إصابة ناصر الدوسري بالأمس.

دوري أبطال آسيا

ويلعب الهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

ورفع الزعيم رصيده إلى 11 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي كمتصدر مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، رغم معاناته من الغيابات بسبب كورونا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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