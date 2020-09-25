الهلال يقدم مذكرة احتجاجه لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

المواطن - الرياض

أعلن نادي الهلال تقديم مذكرة احتجاجه، مساء اليوم الجمعة، لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكانت مباراة الزعيم ضد شباب أهلي دبي الإماراتي تم إلغاؤها قبل إصدار قرار من الاتحاد الآسيوي باعتبار الأزرق منسحبًا من البطولة.

وجاء بيان الاتحاد الآسيوي حول إقصاء الزعيم كالتالي: “أخفق الأزرق في تقديم اللائحة المطلوبة التي تضم 13 لاعبًا من أجل خوض المباراة ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، وبالتالي تم اعتباره منسحبًا من البطولة”.

وبعدها أصدر نادي الهلال- منذ قليل- بيانًا توضيحيًّا بشأن مصير الفريق آسيويًّا، وذلك بعد استبعاده من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويمكن الاطلاع على بيان نادي الهلال كاملًا من هنا

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