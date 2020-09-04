الهلال يُعاقب هتان باهبري

المواطن - محمد سمعه

اتخذت إدارة نادي الهلال قرارًا بمعاقبة اللاعب هتان باهبري، لاعب الفريق الكروي الأول؛ وذلك بسبب ما بدر منه مؤخرًا قبل مباراة الوحدة في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ باهبري لفظ من خلاله كلمة مسيئة لـ أهل الطائف، وذلك بعد وصول بعثة الفريق الهلالي إلى المدينة استعدادًا لملاقاة الوحدة.

سوء تصرف هتان باهبري يدفع الهلال لمعاقبته:

وذكر الناقد الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة الهلال قررت معاقبة باهبري على تصرفه، وهو الأمر الذي تم تأكيده وفقًا لـ صحيفة “الجزيرة”.

وانتقدت الجماهير الرياضية تصرف اللاعب باهبري، حيث طالبوا بمعاقبته كون الحادثة تكررت بعد فترة قصيرة من إساءة الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال للنادي الأهلي، وذلك قبل لقاء الفريقين في الدوري على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

الهلال عينه على الفوز ضد الوحدة:

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الوحدة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري، حيث يسعى الفريق الهلالي إلى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة رقم 69.

يذكر أن هتان باهبري كان انضم إلى الهلال في يناير 2019 قادمًا من نادي الشباب، وتُوج مع الأزرق بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بالإضافة للتتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

وكان الهلال فاز على نادي النصر برباعية لهدف في الجولة الـ23 من دوري المحترفين في الخامس من أغسطس الماضي، وهي المباراة التي قربت الزعيم من حسم اللقب لصالحه.







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