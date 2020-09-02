الهلال يُعلن إصابة علي البليهي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال اليوم الأربعاء عن إصابة مدافعه علي البليهي، وذلك خلال التدريبات الجماعية قبل مواجهة نادي الوحدة بعد غد الجمعة في الجولة التاسعة والعشرين من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الزعيم عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن علي البليهي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية وذهب للعيادة في مقر النادي لإجراء فحوصات طبية.

الهلال يُحقق اللقب رقم 16:

وكان الزعيم حقق لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الحزم برباعية مقابل هدف يوم السبت الماضي.

وفي سياق آخر، سيوجه الزعيم طلبًا غريبًا لـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولرابطة دوري المحترفين، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/ 2020.

سبب طلب الأزرق:

وسيطلب أزرق العاصمة من اتحاد القدم ورابطة الدوري تأجيل الاحتفال بالتتويج باللقب بعد مباراة الشباب، كون الفريق العاصمي يرغب في الاحتفال بالتتويج بالدوري مع عودة الجماهير للمدرجات خلال الفترة المقبلة وفقًا لـ صحيفة “مكة”.

ومن المنتظر مناقشة طلب الهلال من قبل رابطة دوري المحترفين، حيث قد يحتفل الأزرق بالتتويج بـ الدوري مع بداية موسم 2020/ 2021.

وفي وقت سابق، كشف الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم الفريق الكروي الأول بأزرق العاصمة، عما يحتاجه، وذلك من أجل تحقيق البطولات وأحلام الجماهير الزرقاء بالفترة القادمة.

ونشر اللاعب الفرنسي اليوم الأربعاء عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو وهو يتدرب بعض التدريبات اللياقية استعدادًا للمباريات المقبلة للفريق الهلالي حيث قال عنه: “ما هو حلمنا القادم يا هلالي؟ لكي نُكمل حلمنا، الأسد لا يمكنه تحقيق هذا الأمر إلا بتناول القهوة”.







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