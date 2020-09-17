الهلال يُعلن تشكيلته الرسمية لمواجهة باختاكور

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لـ الهلال عن تشكيلة فريقه لمواجهة باختاكور الأوزبكي، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

التشكيلة الرئيسية لـ الهلال

وجاءت تشكيلة الزعيم مكونة من : “في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف، في خط الدفاع :علي البليهي، جانج هيون سو، أمير كردي، محمد جحفلي، في خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، في خط الهجوم: بافيتيمبي غوميز، سباستيان جيوفنكو، كاريلو”.

ويتواجد في التشكيلة الاحتياطية كل من: “مدالله العليان، هتان باهبري، متعب المفرج، منصور البيشي، محمد الكنيدري”.

9 لاعبين وإداري في الزعيم مصابون بـ كورونا

وقبل المباراة، أعلن نادي الهلال اليوم وأمس عن إصابة كل من ياسر الشهراني وعبدالله الحافظ ونواف الغامدي وعبدالله الجدعاني، ليُصبح عدد المصابين بـ كورونا بين لاعبي الأزرق تسعة لاعبين بالإضافة لإصابة سعود كريري مدير الكرة بالفيروس.

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية، والثانية كانت السبت الماضي.

كما أعلن الزعيم، قبل مباراة الهلال وباختاكور في الجولة الثالثة من دور المجموعات التي أُقيمت الاثنين الماضي، عن إصابة نواف العابد بـ فيروس كورونا وكان ذلك يوم الأحد الماضي.

ذات صلة :





المزيد

شارك الخبر