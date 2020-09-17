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الهلال يُعلن رسميًّا إصابة ياسر الشهراني بـ كورونا
يخضع للعزل الصحي بالفترة الحالية

الهلال يُعلن رسميًّا إصابة ياسر الشهراني بـ كورونا

2020/09/17
الساعة 1:15 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الهلال يُعلن رسميًّا إصابة ياسر الشهراني بـ كورونا ياسر الشهراني لاعب الهلال
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية إخفاء
1 ياسر الشهراني يخضع للبروتوكول الطبي وفترة العزل الصحي حاليًّا:
2 كورونا يُصيب 5 لاعبين من الهلال قبل ياسر الشهراني:

أعلن نادي الهلال – منذ قليل- عن إصابة مدافعه ياسر الشهراني بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه لمسحة طبية قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ياسر الشهراني يخضع للبروتوكول الطبي وفترة العزل الصحي حاليًّا:

وجاء بيان الهلال عبر حسابه في “تويتر” كالتالي: “أوضحت الفحوص الدورية المجدولة التي أجرتها بعثة الهلال، إصابة الشهراني بـ فيروس كورونا حيث خضع للعزل الصحي والبروتوكولات المعتمدة طبيًّا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ياسر الشهراني لاعب الهلال
الشهراني نجم الهلال

ويأتي هذا الخبر قبل ساعات من مواجهة أزرق العاصمة لفريق باختاكور طشقند الأوزبكي بالجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

كورونا يُصيب 5 لاعبين من الهلال قبل ياسر الشهراني:

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية، والثانية كانت السبت الماضي.


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