الهلال يُعلن رسميًّا إصابة ياسر الشهراني بـ كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الهلال – منذ قليل- عن إصابة مدافعه ياسر الشهراني بـ فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد خضوعه لمسحة طبية قبل مواجهة باختاكور الأوزبكي بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

📃 أوضحت الفحوص الدورية المجدولة التي أجرتها بعثة #الهلال إصابة "ياسر الشهراني"؛ بفيروس كورونا، حيث خضع للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. pic.twitter.com/cyglt64aHi — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 16, 2020

ياسر الشهراني يخضع للبروتوكول الطبي وفترة العزل الصحي حاليًّا:

وجاء بيان الهلال عبر حسابه في “تويتر” كالتالي: “أوضحت الفحوص الدورية المجدولة التي أجرتها بعثة الهلال، إصابة الشهراني بـ فيروس كورونا حيث خضع للعزل الصحي والبروتوكولات المعتمدة طبيًّا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ويأتي هذا الخبر قبل ساعات من مواجهة أزرق العاصمة لفريق باختاكور طشقند الأوزبكي بالجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

كورونا يُصيب 5 لاعبين من الهلال قبل ياسر الشهراني:

وفي وقت سابق، كشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن الفحوصات التي أجرتها بعثة الفريق العاصمي أثبتت إصابة كل من : “محمد الواكد، محمد البريك، سلمان الفرج، حمد العبدان، صالح الشهري”، بالإضافة لإصابة سعود كريري وذلك بعد أن أجروا مسحتين طبيتين الأولى كانت فور وصولهم للعاصمة القطرية الدوحة الجمعة الماضية، والثانية كانت السبت الماضي.

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