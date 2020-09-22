الوسط الرياضي يحتفل بـ اليوم الوطني 90

المواطن - مروة نبيل

حرصت وزارة الرياضة ومختلف الاتحادات الرياضية على الاحتفال بـ اليوم الوطني 90 بشكل خاص ومميز، عبر منصاتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط تفاعل من الجماهير بهذه المناسبة.

في كل بقاع الأرض.. لنا صولات وجولات 🌍 نرفع راية الوطن 🇸🇦 ونحقق الأمجاد 🏆🥇 #ما_بعده_وطن #همة_حتى_القمة pic.twitter.com/IH24KYHMMr — وزارة الرياضة (@gsaksa) September 22, 2020

الاحتفاء بـ اليوم الوطني 90:

ونشر حساب وزارة الرياضة مقطع فيديو، وعلق قائلًا: “في كل بقاع الأرض.. لنا صولات وجولات نرفع راية الوطن ونحقق الأمجاد”، وكتب الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “حفظك الله وطن العز وأدام عز قادتنا.. الحمد لله على وطن ما بعده وطن”.

وقام حساب الدوري السعودي للمحترفين بنشر صورة مكتوب بداخلها “قيادة حكيمة وهمة عظيمة”، ونشر حساب الأولمبية السعودية مقطع فيديو، وقال: “بيننا أبطال هم جنودٌ للوطن في أكثَرِ مِن مَيْدَان”، وكتب حساب الاتحاد السعودي لكرة اليد: “روحي وما ملكت يداي فداهُ وطني الحبيب وهل أحب سواهُ”.

على #اغلى_ثرى وبأعلى طموح؛

بنينا الفخر .. والعزة .. والثبات .. من ٩٠ عام 🇸🇦#اليوم_الوطني_السعودي90 pic.twitter.com/NowAjN4AAq — الاتحاد السعودي للفروسية (@SAEFederation) September 22, 2020

وعلق حساب الاتحاد السعودي للجودو قائلًا: “ندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويديم على بلادنا العز والرخاء”، فيما كتب حساب الاتحاد السعودي للفروسية: “على أغلى ثرى وبأعلى طموح؛ بنينا الفخر.. والعزة.. والثبات.. من ٩٠ عامًا”.

على الجانب الآخر، نشر حساب الاتحاد السعودي للتنس أكثر من مقطع فيديو لحكام ولاعبين ومدربين وهم يهنئون القيادة والجماهير بمناسبة اليوم الوطني 90، وهو الأمر ذاته الذي قام به الاتحاد السعودي لكرة السلة.

احتفالات هيئة الترفيه:

وفي السياق ذاته، أعدت الهيئة العامة للترفيه عددًا من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في السعودية والعالم العربي بمناسبة اليوم الوطني خلال الفترة من 22 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أطلاق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني 90 والذي جاء عنوانه من جديد “همة حتى القمة”.

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