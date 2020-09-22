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الوسط الرياضي يحتفل بـ اليوم الوطني 90
وسط تفاعل جماهيري على تويتر

الوسط الرياضي يحتفل بـ اليوم الوطني 90

2020/09/22
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الوسط الرياضي يحتفل بـ اليوم الوطني 90 الاحتفال باليوم الوطني
المواطن - مروة نبيل
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1 الاحتفاء بـ اليوم الوطني 90:
1.1 احتفالات هيئة الترفيه:

حرصت وزارة الرياضة ومختلف الاتحادات الرياضية على الاحتفال بـ اليوم الوطني 90 بشكل خاص ومميز، عبر منصاتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وسط تفاعل من الجماهير بهذه المناسبة.

 

الاحتفاء بـ اليوم الوطني 90:

ونشر حساب وزارة الرياضة مقطع فيديو، وعلق قائلًا: “في كل بقاع الأرض.. لنا صولات وجولات نرفع راية الوطن ونحقق الأمجاد”، وكتب الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: “حفظك الله وطن العز وأدام عز قادتنا.. الحمد لله على وطن ما بعده وطن”.

وقام حساب الدوري السعودي للمحترفين بنشر صورة مكتوب بداخلها “قيادة حكيمة وهمة عظيمة”، ونشر حساب الأولمبية السعودية مقطع فيديو، وقال: “بيننا أبطال هم جنودٌ للوطن في أكثَرِ مِن مَيْدَان”، وكتب حساب الاتحاد السعودي لكرة اليد: “روحي وما ملكت يداي فداهُ وطني الحبيب وهل أحب سواهُ”.

 

وعلق حساب الاتحاد السعودي للجودو قائلًا: “ندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ويديم على بلادنا العز والرخاء”، فيما كتب حساب الاتحاد السعودي للفروسية: “على أغلى ثرى وبأعلى طموح؛ بنينا الفخر.. والعزة.. والثبات.. من ٩٠ عامًا”.

على الجانب الآخر، نشر حساب الاتحاد السعودي للتنس أكثر من مقطع فيديو لحكام ولاعبين ومدربين وهم يهنئون القيادة والجماهير بمناسبة اليوم الوطني 90، وهو الأمر ذاته الذي قام به الاتحاد السعودي لكرة السلة.

 

 

احتفالات هيئة الترفيه:

وفي السياق ذاته، أعدت الهيئة العامة للترفيه عددًا من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في السعودية والعالم العربي بمناسبة اليوم الوطني خلال الفترة من 22 وحتى 26 سبتمبر الجاري.

وسبق أن أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن أطلاق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني 90 والذي جاء عنوانه من جديد “همة حتى القمة”.

الاحتفال باليوم الوطني
الاحتفال باليوم الوطني

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