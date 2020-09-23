اليوم الوطني الـ 90 .. مطار عرعر يوزع الأوشحة والأعلام على المسافرين

المواطن - واس

احتفل مطار عرعر في منطقة الحدود الشمالية اليوم بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية في صالات المطار ، تحت شعار “همة حتى القمة” بمشاركة شركة معادن والجهات الأمنية بالمطار.

واشتمل الاحتفال على توزيع الكثير من الأوشحة والأعلام والهدايا على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطار، إضافة إلى وضع لوحات التهنئة في كثير من المواقع في المطار.

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