اليوم الوطني الـ90 وظرف استثنائي ودور سعودي مشرف

المواطن - الرياض

أكد الشيخ سعود بن نومه (شيخ قبائل العرجان) أن احتفال الشعب السعودي بالذكرى التسعين لـ اليوم الوطني الذي أعلن فيه الملك المؤسس – رحمه الله – عن توحيد تراب المملكة تحت ظل علم التوحيد وقيام الدولة السعودية المباركة، يأتي هذا العام في ظل أجواء وظروف استثنائية مر فيها العالم أجمع باختبار صعب عقب تفشي جائحة كورونا وانتقال عدوى الوباء من بلد إلى آخر.

ولفت إلى الدور الكبير والمميز لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إدارة هذه الأزمة منذ اللحظة الأولى، حيث سبقت المملكة الكثير من دول العالم المتقدم في تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي ساهمت في التخفيف من وطأة هذا الوباء والحد من انتشاره بين مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها.

وأضاف ابن نومه أن الدولة نجحت في تجاوز آثار هذه الجائحة التي ضربت العالم، وضخت خلال هذه الأزمة دعمًا كبيرًا للقطاع الصحي بمختلف مكوناته لمساعدته على التغلب على آثار هذه الجائحة وتوابعها والحفاظ على صحة أبناء المملكة مما سمح لهذا القطاع بتطوير أدائه المهني الذي شهد بكفاءته القاصي والداني، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات الاقتصادية لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع والمواد الغذائية وعدم تأثرها بإجراءات الإغلاق وتوقف رحلات النقل الجوي والبحري والبري بين الدول.

ونوه إلى أن اللحمة الوطنية التي ظهرت جلية خلال هذه الأزمة بين الشعب وقيادته الرشيدة هي امتداد طبيعي لتلك الروح الوطنية والشعور بالانتماء والولاء والتعاون والتكاتف بين أبناء كافة مناطق المملكة التي تجلت قبل تسعين عاما إبان الإعلان عن توحيد المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى قدرة هذا الشعب العظيم على تجاوز كافة الصعاب والجوائح والتغلب على مكائد الأعداء والمتربصين بهذا الوطن بما لديه من إيمان بالله وإرث حضاري وثقافي مغروس في قلب وعقل كل مواطن سعودي يفتدي وطنه بالغالي والنفيس.

وهنأ الشيخ سعود بن نومه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وكل أبناء الشعب السعودي بـ اليوم الوطني، سائلًا الله تعالى أن يديم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ربوع أرض بلاد الحرمين، وأن يحفظ شعبها وقيادتها من كل مكروه وسوء وأن يجنبها الأوبئة والجوائح ويديم على أهلها الصحة والسلامة في الدنيا والآخرة.

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