اليوم الوطني.. قصة إنشاء وزارة الخارجية أول وزارة في تاريخ المملكة

المواطن - الرياض

كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن بعض من ملامح التاريخ السعودي، خاصة فيما يتعلق بتاريخ إنشاء وزارة الخارجية السعودية.

وقالت الدارة إن أول وزارة أنشئت بالمملكة هي وزارة الخارجية في عام 1349 هـ / 1930 م ونص الأمر الملكي على تعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز نائب الملك في الحجاز وزيرًا لها.

وبحسب موقع وزارة الخارجية شغل الفيصل المنصب من عام 1349 وحتى عام 1380 هـ ثم عاد إلى المنصب مرة أخرى خلال الفترة من 1382 وحتى 1395هـ.

قصة تأسيس وزارة الخارجية السعودية

بعد أن فرغ جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه من توحيد المملكة العربية السعودية شرع في دعم مكانة المملكة على صعيد العلاقات الدولية، فأرسل المبعوثين، واستقبل الوفود من الدول الأخرى، وابرم الاتفاقيات، وساهم في تأسيس العديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية. وبما أن الدبلوماسية من أهم أدوات السياسة الخارجية للدولة، فقد أنشأ الملك عبدالعزيز في عام 1344هـ/1926م المديرية العامة للشؤون الخارجية بمكة المكرمة، وفي عام 1349هـ صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء وزارة الخارجية (أول وزارة بالمملكة) ونص الأمر على تعيين الأمير فيصل بن عبدالعزيز نائب الملك في الحجاز وزيرًا لها.

تطور السلك الدبلوماسي:

دأبت المملكة بطبيعتها ومقوماتها المستمدة من عقيدتها الإسلامية السمحة على العمل على ترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل للدول الصديقة وعدم التدخل في شؤون الغير. وقد شهدت المملكة بمعطيات هذه السياسة الهادئة المتزنة تطورًا في علاقاتها الثنائية والدولية، فقد كان عدد البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالمملكة عند إنشاء المديرية العامة للشؤون الخارجية 9 وازداد إلى 29 بعثة بعد إنشاء وزارة الخارجية. واستمر ازدياد التمثيل الدبلوماسي الأجنبي في المملكة ليصل الآن إلى حوالي 157 ممثلية موزعة ما بين 98 سفارة في الرياض و 59 قنصلية ما بين الرياض وجدة والظهران. أما عن الممثليات السعودية في الخارج فلم تكن هناك أي بعثة دبلوماسية رسمية حتى عام 1348هـ حيث افتتحت في القاهرة أول ممثلية سعودية بالخارج، ثم ارتفع العدد إلى خمس بعثات في عام 1936م، وارتفع إلى 18 بعثة عام 1951م. واستمر الارتفاع بحكم السياسة الحكيمة ليبلغ عدد ممثليات المملكة في الخارج حاليا أكثر من 77 سفارة و 13 قنصلية و ثلاثة وفود ومكتب تجاري. هذا وقد واكب هذا التوسع في علاقات المملكة الدبلوماسية تطور في جهاز وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج بما في ذلك إعادة تشكيل جهازها الإداري والتنظيمي لتمكينه من القيام بواجباته تماشيًا مع توسع المملكة في علاقاتها الدولية ونشاطها الدبلوماسي على الساحة الدولية.

شارك الخبر