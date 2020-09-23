اليوم الوطني يجمع الخبراء على منصة العلماء المبدعين

المواطن- محمد داوود - جدة

تستضيف منصة علماء ومبدعون معاصرون، في التاسعة مساء اليوم، نخبة من العلماء المبدعين في مختلف التخصصات للحديث عن اليوم الوطني السعودي الـ90.

برنامج اللقاء العلمي:

ويتضمن برنامج اللقاء العلمي عبر تقنية زووم السلام الملكي، وكلمة للبروفيسور توفيق خوجة، إذ سيلقي كلمة علماء المنصة، مبينًا أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا تحتفي بذكرى اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وهو اليوم التاريخي الذي أعلن فيه الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1351هـ/ 1932م توحيد البلاد تحت راية واحدة، وأطلق عليها اسم “المملكة العربية السعودية”.

مشاركات متنوعة للمبدعين:

ويشارك نخبة من المبدعين بمشاركات متنوعة عن اليوم الوطني السعودي ومنهم:

⁃ البروفيسور محمد أحمد الجار الله رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وزير الصحة السابق بدولة الكويت.

⁃ البروفيسور عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لشؤون الصحة والوقاية، وزير الصحة سابقًا.

⁃ البروفيسور عزي هبة الله شريم وزير المياه والبيئة بالجمهورية اليمنية.

⁃ البروفيسور حسين عبدالرحمن الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يلقي الدكتور إبراهيم عبدالواحد عارف قصيدة اليوم الوطني 90.

مشاركة للمبدعين السعوديين:

كما تتضمن المناسبة مشاركين مبدعين ومتحدثين سعوديين منهم، اللواء المهندس الركن نداء ماطر العنزي، والبروفيسورة سلوى عبدالله الهزاع، والدكتورة أم الخير عبدالله أبو الخير، والبروفيسور إبراهيم عبدالمقصود إبراهيم، والبروفيسور عبدالرحمن القرشي، والبروفيسور عبدالعزيز مبارك برغوث، والبروفيسورة دجانة يحيى الأيوبي، والدكتورة سونيا أحمد مالكي، والبروفيسور فارس قليل العنزي، والبروفيسورة ريما سامي البدر، والدكتور صالح محمد التركي، والدكتورة إنعام محمد الصبحي، والبروفيسور حامد محمد متولي، والبروفيسور عبدالفتاح بدر محمد بدر، والمستشار الدكتور طارق حسن كوشك.

ويختتم اللقاء بعرض فيديو يتناول المسيرة التنموية والإنجازات السعودية التي تحققت بفضل الله وجهود ومتابعة ولاة الأمر.

ويمكن المشاهدة والمتابعة على اليوتيوب عبر الرابط هنا.

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