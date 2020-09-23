اليوم الوطني 90 .. أمين جازان : تذكروا قصة كفاح مؤسس هذه البلاد

المواطن- جازان

قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان إن في ذكرى اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية “قصة كفاح” تستذكرها الأجيال لمؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.

وأضاف أنها ذكرى مجيدة أسهمت في تأسيس دولة حديثة جمعت كافة مناطق المملكة تحت راية واحدة، بفضل الله ثم بعزم المؤسس وحكمته بعد أن جمعهم من الشتات والتناحر والفرقة إلى الوحدة واللُحمة والازدهار، فعم الأمن والأمان والاستقرار، وقاد المسيرة من بعده أبناؤه البررة حتى أصبحت المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.

وأردف “ابن سعيدان” يأتي الاحتفاء باليوم الوطني التسعين للمملكة العربية السعودية وهي تخطو خطوات متسارعة في سبيل تحقيق نهضة شاملة متوازنة، شملت كل القطاعات لرفع جودة الحياة للفرد السعودي، متمثلة في رؤية المملكة 2030 بمجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

اليوم الوطني 90 يجسد الوفاء للوطن

وتابع قائلًا: إن مناسبة اليوم الوطني تغمر الوجدان بالزهو والفخر، وتتجسد حبًا ووفاءً لهذا الوطن ومقدساته ومكتسباته، وولاءً لقيادته الرشيدة منذ عهد المؤسس موحد هذه الدولة الفتية الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، مرورًا بعهود أبنائه البررة الذين ساروا على نهجه حتى العهد الحالي الزاهر.

وأشاد بما حققته” بلادنا من مراحل تنموية متواصلة تبوأت من خلالها المملكة مراكز مرموقة بين دول العالم بقيادة راعي هذه المسيرة المباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- الذين لم يدخرا وسعًا في خدمة الوطن، وبذلًا من أجل عزته ورفعته، حتى باتت المملكة -بحمد الله- حاضرة في كل المحافل العالمية، ولها الكلمة الفصل في صنع القرارات الدولية والإقليمية خدمة لوطنها وشعبها ولأمتيها العربية والإسلامية”.

اليوم الوطني 90 ظروف وتحديات كبرى

ونوه “ابن سعيدان” أنه يحل اليوم الوطني الـ90 في ظل ظروف وتحديات كبرى يشهدها العالم والمنطقة، وقد أثبتت المملكة وقيادتها الرشيدة حكمتها التي مكنتها من مجابهة كل هذه التحديات والخروج بوطننا لبر الأمان، مما جعل العالم يبدي إعجابه بالمملكة العربية السعودية.

واختتم أمين منطقة جازان كلمته بهذه المناسبة بخالص التهاني والدعوات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله- كما أهنئ بهذه المناسبة أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأسرة المالكة، والشعب السعودي ، سائلًا الله – عز وجل أن يعيده ووطننا يرفل في أمنه واستقراره ونهضته الكبرى.

وفي النهاية سأل أمين جازان، الله العظيم في هذا اليوم الوطني المجيد بأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يمن عليهما بالصحة والعافية وأن يديم على الوطن والمواطنين نعمة الأمن والأمان والرخاء.

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