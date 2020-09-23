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اليوم الوطني 90.. نائب رئيس الأركان يزور أبطال القوات المسلحة المصابين

اليوم الوطني 90.. نائب رئيس الأركان يزور أبطال القوات المسلحة المصابين

2020/09/23
الساعة 7:42 مساءً
- ‎فياليوم الوطني, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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اليوم الوطني 90.. نائب رئيس الأركان يزور أبطال القوات المسلحة المصابين
المواطن - واس

قام معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع بزيارة للمصابين من أبطال القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ90 .

ونقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – .
وجرى خلال الزيارة تقديم نوط الشرف للمصابين تقديراً لما بذلوه من تضحيات وأعمال بطولية.

اليوم الوطني


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