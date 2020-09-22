اليوم الوطني.. MBC1 تعد تغطيات حيّة ومتابعات ميدانية

المواطن - الرياض

احتفالاً بمرور 90 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية، وتحت شعار “همّة حتى القمة”، تخصّص MBC1 يوماً كاملاً لمواكبة المناسبة في تغطية مفتوحة لا تكتفي بالنقل المباشر من داخل السعودية وعاصمتها ومدنها، بل تخرج إلى رحاب الدول العربية التي تشارك المملكة احتفالية هذا العام لتشدّد كل من هذه الدول على العلاقات الوثيقة مع المملكة. هكذا، تتوزع التغطية داخل المملكة بين الرياض، جدّة، الدمام، الحد الجنوبي، الشرقية، القصيم، أبها ومناطق أخرى لتغطية الاحتفالات والفعاليات ورصد تهاني المواطنين بالمناسبة.

بالإضافة إلى تقارير وبرامج ومتابعات من الدول العربية في كل من مصر، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، تونس، الجزائر، اليمن، ودولة الإمارات العربية المتحدة التي رفعت الشعار الرسمي للمملكة كنوع من مشاركة الدولة في الاحتفالات مع “وسم”: #معاً_أبداً، تعزيزاً لروح الأخوة والصداقة والمحبة التي تربط بين شعبي الدولتين. هكذا تتوزع التغطية بين مجموعة من المذيعين والمقدمين منهم علي الغفيلي، حمود الفايز، تغريد الهويش، مالك الروقي، سامي اليوسف، يوسف الغنامي، عوض الفياض، سارة مراد، وعبد العزيز الفضلي، وغيرهم.

في هذا السياق، تحظى المرأة السعودية بحصة خاصة في التغطية، عبر تسليط الضوء على دورها المتقدم في مختلف القطاعات، وذلك ضمن تقارير تتطرّق إلى الإصلاحات المتسارعة والمستمرة التي انعكست بصورة إيجابية على حياتها وعملها في المجتمع، إضافة إلى ملفات اقتصادية واجتماعية وإنسانية وسياحية وبيئية متعددة على امتداد يوم كامل.

ضيوف ومتابعات واحتفالات تنطلق تغطية اليوم الوطني السعودي عند الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الرياض، وتمتد إلى ما بعد منتصف الليل، مضيئة على رحلة العطاء والازدهار التي تعيشها

المملكة، مع استضافة شخصيات مختلفة لمناقشة أبرز الملفات السعودية، حيث تعرج التقارير والاستضافات على تاريخ المملكة والانجازات التي حققتها ومشاريعها المستقبلية، وعلى رؤية 2030، كما سيكون للمقيمين في المملكة مساحتهم الخاصة التي يتحدثون فيها عن يومياتهم وما تمثّله السعودية التي أصبحت بمثابة وطنهم الثاني، فضلاً عن الإضاءة على المرأة ودورها، بالإضافة إلى التغطية الميدانية من مختلف المدن السعودية، بموازاة تقارير نوعية غير مسبوقة، مثل قصة التوحيد، وتقرير عن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. كما تشارك

فرق فنية المراسلين على الأرض من بعض المواقع إلى جانب توزيع جوائز قيمة. تتميز التغطية هذا العام بشقّها العربي عبر مقابلات من دول عربية عدة منها مصر، السودان، الأردن، لبنان، سوريا، الجزائر، تونس وغيرها، حيث يطل رجال السياسة والفن والمجتمع للوقوف على المناسبة، بالإضافة إلى جولة في شوارع الدول العربية ولقاءات مع مواطنيها.

فيلم وثائقي عن توحيد المملكة

تتواصل التغطية مع فيلم يعرض لأول مرة عن توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز، ويتضمن صوراً جديدة بتقنيات معدلة وجودة عالية تعرض للمرة الأولى للملك عبد العزيز.

كما يحفل اليوم الوطني بالمزيد من التقارير والريبورتاجات واللقاءات، إلى جانب تسليط الضوء على القطاع التربوي، والتعليمي، والقطاع الصحي، وملفات النقل والترفيه والسياحة داخل المملكة ومناطقها المختلفة.

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