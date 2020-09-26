انتفاخ البطن قبل الدورة

تعاني بعض السيدات من انتفاخ البطن قبل الدورة الشهرية أو خلالها وهو أحد التغيرات التي تحدث في جسم المرأة في هذه الفترة ويؤدي إلى شعورها بعدم الراحة ويقلل ثقتها بنفسها.

أعراض ما قبل الدورة الشهرية

هناك عدة أعراض تشعر بها المرأة قبل موعد الدورة الشهرية وهذه الأعراض تكون ناتجة عن التغيرات التي تحدث في الجسم سواءً كانت تغيرات خارجية تتعلق بشكل جسمها الخارجي أو تغيرات داخلية مثل آلام الدورة المعتادة ومن الأعراض التي تشعر بها المرأة:

تورم وثقل وانتفاخ البطن قبل الدورة بمدة تتراوح من 7 إلى 15 يوم والانتفاخ الخفيف لا يقلق إذا لم يكن يعوق المرأة عن العمل بشكل طبيعي أما الانتفاخ الشديد الذي يعوقها عن ممارسة أنشطتها اليومية ولا ينتهي بعد الدورة فيحتم عليها استشارة الطبيب فالانتفاخ الحاد والمستمر قد يكون دليلًا على وجود مشكلة مرضية.

من الأعراض الشائعة لفترة ما قبل الدورة الآلام الشديدة بمنطقتي الحوض وأسفل البطن والظهر وكذلك آلام الرأس والدوخة والغثيان وانخفاض الضغط.

اضطراب المزاج وسوء الحالة النفسية والعصبية المستمرة لدرجة البكاء دون إبداء أسباب واضحة ومحددة وقد يصل الأمر أحيانًا إلى الاكتئاب ويرجع سبب ذلك إلى اضطراب الهرمونات عند المرأة خلال تلك الفترة.

آلام في الحوض عند كل موعد لنزول دم الدورة الشهرية وتتركز هذه الآلام غالبًا في جانب واحد ويرجع سبب ذلك إلى المبيض الذي قام بإنتاج البويضة فحين يكون الألم شديدًا في الجانب الأيمن يكون المبيض الأيمن هو من أنتج البويضة وغالبًا في الشهر التالي سيقوم المبيض الأيسر بإنتاج البويضة وبالتالي يكون الألم أشد في الجانب الأيسر وهكذا.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ البطن قبل الدورة

يوجد بعض الأسباب التي تؤدي إلى انتفاخ البطن قبل الدورة ونوضحها من خلال موقع المواطن وهي:

غالبًا يكون سبب انتفاخ ما قبل الدورة هو تغير معدلات هرموني البروجستيرون والأستروجين حيث تؤثر المستويات العالية من هرمون الأستروجين خلال فترة ما قبل الدورة الشهرية في مستقبلات الأستروجين الموجودة بالمعدة وأيضًا بالأمعاء الدقيقة.

وبالتالي يحدث الإمساك وانتفاخ البطن وتراكم الغازات والهواء في الأمعاء ويمكن أيضًا لهرموني البروجستيرون والأستروجين أن يتسببا في احتباس السوائل بالجسم وذلك لأن ارتفاع مستوى هرمون الأستروجين مع انخفاض مستوى هرمون البروجستيرون قد يؤدي إلى احتفاظ الجسم بالماء ومن ثم يحدث الانتفاخ.

كما أن هناك فئة السيدات اللاتي يعانون من “متلازمة تهيج القولون” هؤلاء يتهيج القولون لديهن في تلك الفترة وبالتالي تتجمع الغازات داخل البطن وتؤدي لانتفاخه.

كيفية مواجهة مشكلة انتفاخ البطن قبل الدورة

هناك عدة حلول أو اقتراحات قد تساهم في علاج انتفاخ البطن قبل الدورة مثل:

تقليل ملح الطعام لمنع حدوث احتباس للسوائل وتجمعها في الجسم سواءً في البطن أو أعضاء أخرى من الجسم؛ الأمر الذي يسبب الانتفاخ.

عدم تناول المنبهات وكذلك المشروبات الغنيّة بالكافيين.

الاسترخاء والابتعاد عن التوتر لتجنب حدوث اضطرابات في الهرمونات وأيضًا لتجنب إلى تهيج القولون إذا كانت السيدة تعاني من متلازمة القولون العصبي.

تناول كميات كافية من فيتامين B سواء عن طريق الطعام أو المكملات الغذائية.

ممارسة التمرينات الرياضية لأنها تساهم في القضاء على آلام وانتفاخات البطن كالقفز الخفيف أو المشي نصف ساعة من آن لآخر.

تناول الحبوب الكاملة بكميات كبيرة حيث أنها تحافظ على انتظام حركة الأمعاء وبالتالي تقلل الانتفاخ وينصح الأطباء لعلاج مشكلة الانتفاخ بتناول 3 إلى 5حصص حبوب كاملة على الأقل كل يوم.

عدم تناول أطعمة غنية بالكربوهيدرات المكررة الأرز الأبيض والمكرونة.

تناول أطعمة غنية بمعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم لما لهذه العناصر من أهمية في طرد الجسم للمياه الزائدة ومن الأطعمة الغنية بهذه العناصر المانجو والموز والشمام والطماطم والسبانخ والأفوكادو واللوز والأرز البني والزبادي والجبنة.

تناول مدرات البول إذا تسبب انتفاخ البطن في إعاقة الأنشطة اليومية للمرأة لكن بعد استشارة الطبيب.

تناول أدوية منع الحمل حيث تحتوي بعض هذه الحبوب على مدرات للبول إلى جانب الهرمونات ويمكن طلب نصيحة الطبيب حول تناول هذه الأدوية كعامل مساعد لعلاج الانتفاخ.

تناول كميات إضافية من الخضروات والفواكه حيث تحتوي على كميات كبيرة من الماء وبالتالي تساهم في تخليص الجسم من السوائل الزائدة ويُنصح بتناول ما لا يقل عن كوب من الفواكه وكوبين من الخضروات كل يوم للتغلب على الانتفاخ ويجب الأخذ في الاعتبار أن عصائر الخضروات والفواكه تحسب من المجموع اليومي ولكن يجب مراعاة محتوى الخضروات والفواكه من السكر والصوديوم لكي لا يصبح الانتفاخ أسوأ.

تناول كميات كافية من منتجات الألبان والبروبيوتيك فالأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل منتجات اللبن يمكنها أن تساهم في تخفيف الانتفاخ لكن الأشخاص المصابين بحساسية اللاكتوز عليهم عدم تناول منتجات الألبان.

الحفاظ على الترطيب الداخلي للجسم عن طريق شرب ما لا يقل عن 2 لتر من الماء يوميًا حيث أن شرب الماء يساهم في طرد المياه الزائدة وبالتالي تقليل الانتفاخ مع الأخذ في الاعتبار أن الشاي والمشروبات الساخنة وعصائر الفواكه والمشروبات الرياضية تحتسب ضمن المجموع اليومي للترطيب الداخلي.

مضغ أعواد وأوراق نبات البقدونس؛ فمن المعروف أن البقدونس من أهم المدرات الطبيعية للبول وقد يساهم في طرد المياه الزائدة خارج الجسم كما يمكن أيضًا فرم البقدونس ومضغه طازجًا ويمكن كذلك إضافته أو إدراجه في العديد من الأطباق مثل السلطة الخضراء وذلك لفوائده العديدة وأهميته في علاج الانتفاخ.

كيف يمكن تجنب انتفاخ البطن قبل الدورة الشهرية

هناك عدة نصائح يمكن اتباعها لتجنب انتفاخ البطن قبل الدورة وهي:

ممارسة الرياضة.

تدليك البطن بالزيوت الطبيعية.

وضع وسادة دافئة على البطن.

تناول فيتامين B1 وزيت السمك.

تناول مشروبات الأعشاب الدافئة.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والكالسيوم.

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