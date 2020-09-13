انشاء حساب جيميل جديد

العديد من الأشخاص في الوطن العربي تسأل عن كيفية انشاء حساب جيميل جديد وذلك لأن اي هاتف جوال لابد وأن يكون عليه حساب جيميل وذلك للتمكن من تنزيل البرامج والألعاب وغيرها من برنامج متجر بلاي.

عمل حساب جيميل

يمكن لأي شخص انشاء حساب جيميل جديد وذلك من خلال عمل حساب على جوجل في البداية وسوف نقدم من خلال موقع المواطن كيفية عمل الحساب، ويستخدم الجيميل في عدة استخدامات من أهمها أنه يمكن تخزين عليه عدة كبير من الرسائل الالكترونية التي تصل للشخص من خلال كتابته في أكثر من مكان.

ومن خطوات أنشاء حساب جيميل هي دخول الشخص على المتصفح جيميل وكتابة الاسم الأول والاسم الأخير في الخانة المطلوب فيها الاسم قم كتابة أسم المستخدم في المكان المحدد لها والقيام بكتابة كلمة المرور المراد استخدامها وينصح أن تكون الكلمة صعبة حتى لا يخترق شخص آخر الحساب ويتطلع على المعلومات الخاصة به.

يتم الضغط على كلمة التالي وسوف يتم التأكد من رقم الهاتف الذي أدخله المستخدم إذا كان هذا الرقم صحيح أم يريد إدخال بعض التعديلات عليه وإن كان هذا الرقم يخصه بالفعل أم هو لشخص آخر، يمكن تخطي نقطة التحقق من رقم الهاتف عن طريق الضغط على كلمة تخطي والتي تكون موجودة في الشاشة.

يتم إدخال رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني البديل وذلك لتفعيل الحساب والعمل في الحفاظ على كلمة المرور والقدرة على استعادتها مرة أخرى إذا فقدت، وهناك بعض الخيارات التي يمكن كتابتها أو لا حسب الرغبة مثل تحديد الجنس وتاريخ الميلاد ويتم النقر على التالي والضغط على موافق بعد قراءة كل الشروط المتواجدة.

عمل حساب جيميل عبر التطبيق

يمكن لأي شخص من انشاء حساب جيميل جديد وذلك من خلال الهاتف المحمول بطريقة سهلة للغاية وذلك من خلال تنزيل تطبيق جيميل من برنامج آب ستور وذلك بالنسبة لحاملي الايفون وبرنامج بلاي ستور لحاملي هواتف الأندرويد ويتم تثبيت هذا التطبيق على الجهاز والضغط عليه لفتحه.

سوف ينتقل إلى تسجيل الدخول فيتم الضغط على خيار إنشاء حساب وإدخال الاسم الأول والاسم الأخير والضغط على خيار التالي وإدخال تاريخ الميلاد وتحديد نوع الجنس والضغط على التالي ثم يتم كتابة أسم المستخدم المرغوب في الظهور للأشخاص واختيار كلمة المرور وكتابة رقم الهاتف والضغط على موافق بعد قراءة الشروط.

إضافة حساب جيميل على أندرويد

للأشخاص الذين يتساءلون عن انشاء حساب جيميل جديد يمكن عمل حساب للجيميل من هواتف الأندرويد بطريقة سهلة وذلك عن طريق تنزيل تطبيق الجيميل من برنامج جوجل بلاي ثم يثبت على الجهاز ويتم فتح برنامج جيميل من خلال النقر عليه واختيار إضافة حساب آخر واختيار حساب الجيميل وإتباع الخطوات الظاهرة على الشاشة.

إضافة حساب جيميل على آيفون

هناك طريقتين يمكن من خلالهما انشاء حساب جيميل جديد على هاتف ايفون وذلك من خلال اتباع بعض الطرق، يتم تنزيل تطبيق جيميل من تطبيق آب ستور والذي يكون في هاتف آيفون ثم الضغط عليه ليتم فتح واختيار حساب جيميل ثم الضغط على متابعة وذلك لتأكيد اختيار الحساب وإدخال البريد الالكتروني.

يتم الضغط على التالي ثم الضغط على كلمة المرور المراد حفظها والتعامل بها في المستقبل وينصح بأن تكون قوية حتى لا يستطيع شخص آخر معرفتها أو الدخول على الحساب الخاص بالشخص ثم الضغط على التالي، سوف يقوم التطبيق بالفتح ويمكن للشخص من استخدامه كيف يشاء حتى تصل عليه الرسائل والإشعارات وغيرها.

إنشاء حساب ثاني في جيميل

يمكن للشخص من انشاء حساب جيميل جديد ويكون عبارة عن حساب ثاني غير الحساب الذي تم عمله في المرة الأولى وذلك من خلال فتح الجيميل من خلال شبكة الانترنت والقيام بتسجيل الدخول إلى الحساب الأول الذي يستخدمه الشخص ويتم الضغط على صورة الملف الشخصي والتي تكون موجودة في أعلى الشاشة.

يتم النقر على إضافة حساب وإدخال كل البيانات المطلوبة لإنشاء حساب جديد ومن هذه البيانات الاسم الأول والاسم الأخير واسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف وتحديد الجنس وكتابة تاريخ الميلاد ومكان الإقامة ثم الضغط على الموافقة لكافة الشروط والضغط على متابعة وبذلك يكون تم عمل حساب جديد على الجيميل.

إضافة حساب ثاني في جيميل عبر الأندرويد

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل حساب جيميل آخر غير الذي موجود في السابق وذلك على هواتف الأندرويد فيتم فتح التطبيق من الهاتف والضغط على رمز القائمة والذي يتواجد أعلى الشاشة والضغط على خيار حساب الجيميل الحالي وذلك لعرض قائمة واختيار إضافة حساب ثاني وإتباع الخطوات اللازمة.

إضافة حساب ثاني في جيميل عبر الآيفون

العديد من حاملي الايفون يريدون معرفة كيفية عمل حساب ثاني على الجيميل والذي يكون بعدة خطوات يجب هي في البداية يتم فتح تطبيق جيميل من الهاتف المحمول والنقر على رمز القائمة والذي يتواجد أعلى الشاشة ثم الضغط على السهم الذي يتواجد في الشاشة الخاصة بالتطبيق.

والنقر على علامة زائد بالحساب وذلك لعمل حساب آخر بجانب الحساب القديم المتواجد وإدخال كل البيانات المطلوبة من رقم الهاتف واسم المستخدم والاسم الأول والأخير وتحديد الجنس ورقم المرور وغيرها من البيانات الأخرى والضغط على موافق على الشروط وسوف يتم عمل الحساب الجديد.







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