انضمام هذا اللاعب لـ النصر سيُجبر المريسل على اعتزال الإعلام

وأكدت الصحيفة الإيطالية على أن أصفر العاصمة سيدفع 15 مليون يورو لنادي أتالانتا لضم اللاعب غوميز، بينما سيحصل اللاعب نفسه على راتب قدره سبعة ملايين ونصف المليون يورو من الفريق العاصمي في حال الانضمام كراتب سنوي.

ومن المتوقع تحرك أحد أعضاء إدارة النصر إلى إيطاليا من أجل حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

العالمي يضم 9 صفقات بالميركاتو الصيفي

وكان العالمي نجح في التعاقد مع العديد من الصفقات القوية مثل “كيم جين سو من صفوف جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي، عبدالله الشنقيطي، عبدالفتاح عسيري، جونزالو مارتينيز، أسامة الخلف، أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي”.