انضمام هذا اللاعب لـ النصر سيُجبر المريسل على اعتزال الإعلام

يتحرك نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بكل قوته، في سوق الانتقالات الصيفية وذلك لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات من أجل المنافسة القارية والمحلية.
النصر يُراقب أليخاندرو غوميز
وتحدثت صحيفة Corriere Dello Sport الإيطالية الشهيرة عن اهتمام العالمي بضم اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز نجم نادي أتالانتا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وردًا على هذا الخبر قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل: “العالمي لن يُحضر غوميز من أتالانتا ولكن إذا تمت الصفقة سأعتزل الظهور الإعلامي عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة لا أعرف الفائدة من هذا الخبر في الوقت الحالي، ومندهش من حديث الصحف الإيطالية عنه”.
وأكدت الصحيفة الإيطالية على أن أصفر العاصمة سيدفع 15 مليون يورو لنادي أتالانتا لضم اللاعب غوميز، بينما سيحصل اللاعب نفسه على راتب قدره سبعة ملايين ونصف المليون يورو من الفريق العاصمي في حال الانضمام كراتب سنوي.
ومن المتوقع تحرك أحد أعضاء إدارة النصر إلى إيطاليا من أجل حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
العالمي يضم 9 صفقات بالميركاتو الصيفي
وكان العالمي نجح في التعاقد مع العديد من الصفقات القوية مثل “كيم جين سو من صفوف جيونبوك موتورز الكوري الجنوبي، عبدالله الشنقيطي، عبدالفتاح عسيري، جونزالو مارتينيز، أسامة الخلف، أمين بخاري، عبدالمجيد الصليهم، سلطان العنزي، عبدالعزيز العلاوي”.