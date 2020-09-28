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انطلاق دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم 17 أكتوبر
جدول المباريات سيُعلن غدًا الثلاثاء

انطلاق دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم 17 أكتوبر

2020/09/28
الساعة 11:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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انطلاق دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم 17 أكتوبر
المواطن - محمد سمعه
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1 تفاصيل الكرة الجديدة لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين:
2 كرة “نايكي فلايت” ستُستخدم لمباريات الموسم الجديد:

أعلن عبدالعزيز الحميدي، رئيس رابطة دوري المحترفين، عن انطلاق مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 يوم 17 أكتوبر المقبل.

وتحدث الحميدي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “بداية الموسم الرياضي والدوري ستكون يوم 17 أكتوبر المقبل، والأندية المشاركة والمتأهلة آسيويًّا ستتم جدولة المباريات الخاصة بهم كذلك الأندية ملزمة بسداد كل التزاماتها حتى 30 سبتمبر للحصول على الرخصة”.

تفاصيل الكرة الجديدة لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وفي وقت سابق، كشفت رابطة دوري المحترفين عن كرة الموسم الجديد 2020/ 2021.

وأعلنت الرابطة أمس الأحد عن بعض التفاصيل عن كرة الموسم الجديد عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حيث قالت بأن الكرة تم صناعتها بعد 8 سنوات من البحث، كما شارك في اختبارها 800 رياضي، وتؤدي بنفس الأداء في جميع الأجواء، وتتكون من 4 أسطح بدلًا من 12.

كرة “نايكي فلايت” ستُستخدم لمباريات الموسم الجديد:

وكشفت الرابطة عن أن اسم الكرة هو “نايكي فلايت” وهي الكرة التي ستُستخدم في مباريات الدوري السعودي بالموسم الجديد.


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