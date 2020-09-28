انطلاق دوري محمد بن سلمان للمحترفين يوم 17 أكتوبر

المواطن - محمد سمعه

أعلن عبدالعزيز الحميدي، رئيس رابطة دوري المحترفين، عن انطلاق مباريات دوري محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021 يوم 17 أكتوبر المقبل.

وتحدث الحميدي لـ برنامج “الدوري مع وليد” قائلًا: “بداية الموسم الرياضي والدوري ستكون يوم 17 أكتوبر المقبل، والأندية المشاركة والمتأهلة آسيويًّا ستتم جدولة المباريات الخاصة بهم كذلك الأندية ملزمة بسداد كل التزاماتها حتى 30 سبتمبر للحصول على الرخصة”.

#الدوري_مع_وليد | عبدالعزيز الحميدي – رئيس رابطة دوري المحترفين: بداية الموسم الرياضي ستكون يوم 17 من شهر أكتوبر المقبل.. الأندية المشاركة والمتأهلة آسيويًا ستتم جدولة المباريات الخاصة بهم.. الأندية ملزمة بسداد كل إلتزاماتها حتى 30 سبتمبر للحصول على الرخصة.#SBC pic.twitter.com/13mOwsmNMO — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) September 28, 2020

تفاصيل الكرة الجديدة لـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين:

وفي وقت سابق، كشفت رابطة دوري المحترفين عن كرة الموسم الجديد 2020/ 2021.

وأعلنت الرابطة أمس الأحد عن بعض التفاصيل عن كرة الموسم الجديد عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حيث قالت بأن الكرة تم صناعتها بعد 8 سنوات من البحث، كما شارك في اختبارها 800 رياضي، وتؤدي بنفس الأداء في جميع الأجواء، وتتكون من 4 أسطح بدلًا من 12.

كرة “نايكي فلايت” ستُستخدم لمباريات الموسم الجديد:

وكشفت الرابطة عن أن اسم الكرة هو “نايكي فلايت” وهي الكرة التي ستُستخدم في مباريات الدوري السعودي بالموسم الجديد.

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