انفجار مكيفات مسجد يقتل 11 في بنغلاديش

المواطن - متابعة

توفي 11 شخصاً على الأقل وأصيب 50 آخرون، بسبب انفجار مكيفات أحد مساجد بنغلاديش أمس الجمعة.

وقالت مصادر أمنية إن الانفجار وقع مساء الأمس عندما كان المصلون على وشك الانتهاء من صلاة العشاء في مسجد “بيت الصلاة الجامع” في مقاطعة نارايانجانج، التي تبعد حوالي 25 كيلومتراً جنوب العاصمة دكا.

وبحسب المعطيات الأولية فإن الانفجار وقع نتيجة تراكم غاز المكييفات في أحد الأنابيب أسفل المسجد.







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