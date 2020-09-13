انهيار تاريخي للريال الإيراني أمام الدولار

المواطن - متابعة

سجل الريال الإيراني تراجعاً جديداً إلى مستوى منخفض في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني الويلات بسبب العقوبات الأمريكية ونتيجة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.

وقال موقع بونباست دوت كوم لأسعار صرف العملات الأجنبية إن الدولار بيع بما يصل إلى 263500 ريال في السوق غير الرسمية مقابل 257 ألفاً أمس الأول الجمعة.

تراجع أسعار النفط

وقالت صحيفة دنيا الاقتصاد اليومية على موقعها الإلكتروني إن الدولار سجل 260800 ريال مرتفعاً 5100 ريال عن سعر الجمعة.

وخسرت العملة زهاء 49% من قيمتها في 2020 بعدما ساهم تراجع أسعار النفط في الأزمة الاقتصادية بإيران التي سجلت أيضاً أكبر عدد للوفيات بفيروس كورونا في الشرق الأوسط.

ويعكس استمرار انهيار الريال الإيراني مدى الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران في ظل أزمات متوالية تراكمت على النظام الإيراني الذي يعاني عزلة خانقة بسبب معاداته المعسكر الدولي المناوئ لسلوكه الخبيث في منطقة الشرق الأوسط.

تداعيات وباء كورونا

وتكابد إيران للسيطرة على وباء يتسع انتشاره تزامناً مع رفع اضطراري للقيود واستئناف الأنشطة التجارية لتجاوز انهيار اقتصادي غير مسبوق منذ فرضت واشنطن عقوبات قاسية على طهران.

وفاقمت أزمة فيروس كورونا المستجد من المشكلات الاقتصادية التي زادت حدتها بالفعل منذ أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها.

أزمات تتوالى على إيران

وبدأ انهيار العملة الإيرانية مطلع العام الحالي تزامنا مع تتالي الأزمات التي شهدتها إيران على غرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها بسبب حدة العقوبات الأميركية.

وسبق للرئيس الإيراني حسن روحاني أن أقر بأن بلاده تشهد أصعب عام يمر عليها بسبب العقوبات الأمريكية التي تواكبت مع جائحة كوفيد-19.







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