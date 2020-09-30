انواع سيارات تويوتا واسعارها

سيارات تيوتا من أشهر ماركات السيارات العالمية التي يقبل على شرائها الكثير من الأشخاص ولذلك يجب التعرف على انواع سيارات تويوتا واسعارها 2020 لكي تتمكن من المقارنة بينها لاختيار المناسب لك.

المقر الرئيسي لشركة تيوتا

شركة تيوتا من أعظم وأكبر شركات صناعة السيارات المتعددة الجنسيات في العالم ويوجد لها حوالي 522 فرع لتصنيع وبيع السيارات حول العالم بشكل عام إنما يوجد المقر الرئيسي لهذه الشركة في ناغوياوتيوتا وهذه المناطق في محافظة أيتشي في مدينة طوكيو باليابان.

وتعتبر هذه المناطق هي أكثر المناطق التي يتم فيها تصنيع ماركات تيوتا كما أن تيوتا لها الكثير من الفروع المنتشرة حول العالم في أكثر من 23 بلد حول العالم مثل استراليا وأندونيسيا والهند وبولندا وكندا وتركيا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وباكستان وفرنسا والبرازيل والبرتغال وروسيا بالإضافة إلى الفلبين وفينزويلا وفينام والصين وتايلاند وماليزيا وغيرها.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن انواع سيارات تويوتا واسعارها لعام 2020 بالإضافة غلى أهم مميزاتها وأفضل الأنواع لسيارات تيوتا بشكل عام وذلك من خلال السطور القادمة.

انواع سيارات تويوتا واسعارها

تتنوع سيارات تيوتا اليابانية فنجد أنها حوالي 20 طراز ولها أيضًا حوالي 571 نسخة من السيارات في المملكة العربية السعودية فإن كنت تريد شراء سيارة جديدة فإن أفضل خيار لك هو موديلات تويوتا 2020 فهي تعتبر أكثر ماركة عالمية متفوقة على مماثليها من العلامات التجارية الأخرى في مجال السيارات بشكل عام.

فتوجد لشركة تيوتا العديد من الموديلات التي قامت بإنتاجها منذ أن بدأت نشاتها ومن اهم هذه الموديلات تيوتاوكوستر، وكويكديلڤري، وكيجانج، ولاند كروزر، ولايتيس،ويندم، ويارس، ويارسڤيرسو، وكريستا، وكريسيدا، وكلاسيك، وكلوجر،ماتريكس، ومارك 2، ومارك إكس، وماستر، وماسترلاين، وميجا كروزر، ومينياسوهارير، وهايكلاس، وهايلاندر، وهايلوكس سيرف، وهايلوكس إس دابليو4، وكمفورت، وكوالس، وكورسا، وكورولا وغيرها.

أسعار سيارات تيوتا الجديدة

سيارة تيوتا كارولا الجديدة سعرها يبدأ من ريال 75,325.

تويوتا Supra 2020 سعرها يبدأ من ريال 223,330.

تويوتا جرانفيا 2020 تبدأ من ريال 203,320.

تويوتا C HR 2020 تبدأ من ريال 106,490.

تويوتا افالون 2020 سعرها يبدأ من ريال 135,700

تويوتا افانزا 2020 سعرها يبدأ من ريال 66,470.

تويوتا كامري 2020 سعرها يبدأ من ريال 96,370.

تويوتا اف جاي كروزر 2020 تبدأ أسعارها من ريال 152,835.

تويوتا فورتشنر 2020 تبدأ من ريال 116,150.

تويوتا هايس 2020 سعرها يبدأ من ريال 107,870.

تويوتا هايلاندر 2020 تبدأ من ريال 144,900.

تويوتا هايلكس 2020 سعرها يبدأ من ريال 77,740.

تويوتا إنوفا 2020 سعرها يبدأ من ريال 100,740.

تويوتا لاند كروزر 2020 تبدأ من ريال 207,345.

تويوتا لاند كروزر (بيك أب) 2020تبدأ من ريال 130,985

تويوتا لاند كروزر برادو 2020 تبدأ سعرها من ريال 150,535

تويوتا راف4 2020 سعرها يبدأ من ريال 102,925.

تويوتا راش 2020تبدأ من ريال 76,820.

تويوتا يارس 2020 سعرها يبدأ من ريال 59,800.

تويوتا يارس سيدان 2020 سعرها يبدأ من ريال 52,785.

أفضل سيارات تيوتا

أنتجت شركة تيوتا العديد من الموديلات لماركتها اليابانية المعروفة تيوتا ولكن هناك بعض الموديلات التي قد أثبتت جدارتها وسط الكثير من الأنواع الهائلة التي أنتجتها هذه الشركة العريقة منذ نشأتها ومن بين هذه الأنواع ما يلي:

سيارات تيوتا كامري

تعتبر تيوتا كامري من أفضل الموديلات التي تم إنتاجها من تيوتا فهي تعتبر مريحة وقوية جدًا ويوجد بها محرك مميز بأدائه العالي جدًا كما أنها من أنواع السيارات التي قد حققت الكثير من المبيعات للشركة.

سيارة تيوتا كامري أن آي أس أس سي آي آر

من السيارات الرائعة التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2008 وتتميز بالعديد من المميزات كالراحة عند الاستخدام كما أنها تتميز بسرعتها العالية مقارنة بغيرها من الأنواع الأخرى.

سيارة تيوتا كورولا جي تي أس

تحتوي على محرك قوي جدًا يصل إلى حوالي 112 حصان ويوجد بها أيضًا أربع فتحات للتهوية بالهيكل الخارجي الخاص بالسيارة.

سيارة تيوتاسيلكا أس تي

تعتبر من الموديلات التي تمتلك إمكانيات ضخمة جدًا من حيث التصنيع مما جعلها من بين الأنواع المميزة والرائعة لشركة تيوتا منذ أن تم تصنيعها لأول مرة في عام 1971م.

سيارة تيوتاسوبرا تربو

تتمتع هذه السيارة بتصميم مميز وانسيابي يتكيف مع الهواء يوجد بها محرك قوي بسعة 3.0 لتر وتتمتع بقوة 400 حصان وعند استعمال التربو تصل إلى قوة 500 حصان مما جعلها ضمن الأنواع الرائعة والمميزة لشركة تيوتا.

سيارة تيوتا كورونا

تعتبر سيارة كورونا التابعة لشركة تيوتا أحد الماركات التي تعتبر طفرة عظيمة في تاريخ الشركة وهي التي أدت إلى انتقال الشركة من مستوى إلى مستوى أرقى وأعظم منذ أن تم تصنيعها وإطلاقها لأول مرة منذ عام 1965م.

إنجازات شركة تيوتا

شركة تيوتا من الشركات اليابانية المعروفة بالعديد من موديلات السيارات الرائعة مما جعلها تحصل على الكثير من الأوسمة والجوائز العالمية التي تدل على مدى تقدمها في مجال صناعة السيارات بشكل عام.

ومن بين الجوائز التي حصلت عليها تيوتا جائزة ديمنج بالإضافة إلى اول جائزة لمراقبة الجودة في اليابان كما أنها حاصلة على العديد من الأوسمة مثل وسام أمان السيارات ووسام صانع السيارات الخضراء ووسام سيارة العام الخاص بالعديد من الموديلات التي قامت بإطلاقها.

فهي حاصلة على وسام العام لطراز بريوس وذلك في عام 2014 م وطراز كامري لعام 2007م وطراز آي كيو لعام 2009م.

كما أنها حاصلة على لعديد من الأوسمة التي تخص أفضل محرك من محركات السيارات ومن بينها محرك سيارة يارس ومحرك سيارة في في تي آي وغيرها الكثير مما يدل على أن ماركة تيوتا من أفضل ماركات السيارات العالمية.

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