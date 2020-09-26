باختاكور ثاني الصاعدين لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

صعد نادي باختاكور الأوزبكي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، منذ قليل، وذلك بعد فوزه على فريق استقلال طهران الإيراني بثنائية مقابل هدف، ضمن مباريات دور الستة عشر.

وكان علي كريمي افتتح التسجيل لفريق الاستقلال بالدقيقة الثانية والثلاثين، ثم تعادل نادي باختاكور عبر اللاعب دراغان سيران بالدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني نجح فريق باختاكور في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ساردور سابيرخودجاييف بالدقيقة السابعة والأربعين مع بداية الشوط الثاني.

الأهلي أول المتأهلين لـ ربع نهائي دوري أبطال آسيا:

وفي وقت سابق، تمكن فريق الأهلي من العبور إلى دور الثمانية بـ دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح على نادي شباب أهلي دبي الإماراتي عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.

ونجح اللاعب عزيز جون في إحراز الهدف الأول لفريق شباب أهلي دبي بالدقيقة الثامنة والعشرين عبر تصويبة قوية في الشوط الأول، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم شباب أهلي دبي.

وفي الشوط الثاني نجح الراقي في إحراز هدف التعادل عبر النجم السوري عمر السومة بالدقيقة الرابعة والخمسين من ركلة جزاء.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ليلجأ الناديان إلى شوطين إضافيين لتحديد المتأهل لدور الثمانية.

الراقي يفوز بركلات الترجيح:

وخلال الشوطين الإضافيين، لم ينجح كل من الأهلي أو شباب أهلي دبي في إحراز الهدف الثاني ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها الراقي بأربع ركلات مقابل ثلاث للفريق الإماراتي.

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