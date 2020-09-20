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باريس سان جيرمان يُسقط نيس بثلاثية
بالجولة الرابعة من الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يُسقط نيس بثلاثية

2020/09/20
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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باريس سان جيرمان يُسقط نيس بثلاثية لقاء البي إس جي ضد نيس
المواطن - محمد سمعه
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1 الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ونيس
2 الشوط الثاني من المباراة

نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق فوز عريض على حساب فريق نيس ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز موسم 2020/2021.

الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ونيس

وبدأ الشوط الأول من مباراة الفريقين، بضغط قوي من الفريق الباريسي حيث تمكن اللاعب الفرنسي كيليان مبابي من إحراز الهدف الأول لفريق العاصمة الفرنسية بالدقيقة الثامنة والثلاثين.

مباراة باريس سان جيرمان ونيس

وعاد اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وأحرز الهدف الثاني لفريق باريس سان جيرمان بالدقيقة الخامسة والأربعين.

ولم يحدث أي جديد، حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم وصيف دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد.

الشوط الثاني من المباراة

وفي الشوط الثاني من اللقاء ظل الفريق الباريسي يسعى وبكل قوة لإضافة الهدف الثالث حتى تمكن المدافع البرازيلي ماركينيوس من إضافة الهدف الثالث لفريق العاصمة الفرنسية بالدقيقة السادسة والستين.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الباريسي بثلاثية نظيفة على نادي نيس ليُصبح رصيد باريس سان جيرمان 6 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري الفرنسي.

وتألق اللاعب كيليان مبابي في المباراة وذلك بعد عودته لصفوف الفريق عقب شفائه من الإصابة التي لحقت به.

 


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