بالصور .. الأمطار تحول عاصمة السنغال إلى بحيرة وتشرد آلاف الأسر

المواطن – متابعة

بعد أيام قليلة من كارثة السيول والفيضان التي تعرضت لها السودان، شهدت العاصمة السنغالية دكار عاصفة شردت الآلاف من الأسر وقتلت العديد من الأشخاص، حيث غمرت المياه الشوارع والطرق وحولتها إلى أنهار مع موسم هطول الأمطار السنوي؛ لتشهد البلاد بذلك كارثة بيئية لم يسبق لها مثيل.

ودفعت الكارثة الرئيس السنغالي ماكي سال- بحسب “رويترز”- إلى تفعيل خطة مساعدات عاجلة بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة التي استمرت سبع ساعات في سيول على نطاق واسع، خاصة أن الأرصاد السنغالية تتوقع هبوب المزيد من العواصف الرعدية وهطول الأمطار على البلاد.

وأظهرت الكثير من الصور المتداولة كيف أن الأمطار تسببت في تشريد الآلاف من الأسر وقتلت العديد من الأشخاص فيما يشبه إلى حد كبير ما حدث في السودان.

وكشفت الصور ومقاطع الفيديو عن ارتفاع منسوب المياه في الطرق والشوارع إلى عدة أمطار؛ ما أدى إلى غرق آلاف المنازل.

وسارع الكثير من الأهالي إلى حمل أمتعتهم بعيدًا عن تجمع المياه.







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