بالصور.. العثور على هياكل عظمية ضخمة لمخلوقات عملاقة بالمكسيك

المواطن - متابعة

بمحض المصادفة البحتة، عثر عمال بناء في المكسيك على اكتشاف علمي وأثري نادر خلال القيام ببعض أعمالهم.

وكشفت أعمال البناء في موقع مطار مكسيكو سيتي الدولي الجديد (NAICM)- وهو مطار جديد تم بناؤه في مدينة المكسيك ليحل محل مطار بينيتو خواريز الدولي الحالي- عن مجموعة ضخمة من الهياكل العظمية العملاقة.

وتم العثور- بحسب “رويترز”- على بقايا العشرات من الحيوانات العملاقة المنقرضة ومخلوقات أخرى من عصور ما قبل التاريخ، والتي تقع على قاع بحيرة قديم.

وقال خيسوس كانتورال رئيس فريق التنقيب: “يوجد أكثر من 100 من حيوان الماموث الفردي والإبل والخيول والبيسون والأسماك والطيور والظباء والقوارض”.

وقال في تصريحات صحفية: إنه تم العثور على بقايا إجمالية في 194 موقعًا في جميع أنحاء الموقع منذ الاكتشافات الأولى في أكتوبر من العام الماضي أثناء العمل في محطة وقود.

وعمل الخبراء على استخراج عظام أحد الهياكل العظمية العملاقة، وفي ذات الوقت واصل الآلاف من عمال البناء العمل بعيدًا عبر الموقع، حيث قامت عشرات الحفارات والشاحنات بنقل التربة ونقل مواد البناء.

وتقول السلطات: إنها راقبت بعناية ضمان الحفاظ على الرفات الثمينة أثناء العمل في المطار، الذي وعد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بافتتاحه في مارس 2022.

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