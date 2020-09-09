بالفيديو .. بريطانيان يتعاركان وسط الشارع باستخدام السيارات 

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أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة في مانشستر ببريطانيا شخصين يقومان بالتعارك باستخدام السيارات.

شخص من #مانشستر في #بريطانيا سمع صوت إطارات سيارات وعندما عاد لكاميرات المراقبة اكتشف أن هناك شخصين أصرّ كل منهما المضي في طريقه دون إفساح المجال للآخر فألصقا صدام سيارتهم ببعض وبدآ بمحاولة دفع بعضهم بالقوة في منظر وصف بالحماقة.#منوعات #حماك #حكماء_العالم pic.twitter.com/EAl3ktzWkz — صحيفة حماك الكويتية (@hmakorg) September 9, 2020

وكشف مقطع الفيديو كيف أن شخصين على ما يبدو كان يسيران في اتجاهين متقابلين، غير أنهما سار في نفس الاتجاه الأمر الذي حرم كلًّا منهما من المرور.

وفي تغريدة على صفحة حماك الكويتية قالت الصحيفة: “شخص من مانشستر في بريطانيا سمع صوت إطارات سيارات وعندما عاد لكاميرات المراقبة اكتشف أن هناك شخصين أصرّ كل منهما على المضي في طريقه دون إفساح المجال للآخر فألصقا صدام سيارتهما ببعض وبدآ بمحاولة دفع بعضهما بالقوة في منظر وصف بالحماقة”.







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