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بالفيديو.. حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر

بالفيديو.. حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر

2020/09/06
الساعة 9:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بالفيديو.. حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر
المواطن - الرياض

أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر.

وقال الشيخ خلال برنامج ” يستفتونك ” على قناة “الرسالة”: يجب أن يحذر الإنسان التورط في الرشوة ليصل إلى ما يريد من إسقاط حقًا أو إحقاق باطل.

وأضاف الشيخ المصلح “قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا”

وأضاف الشيخ : ليس للإنسان حق في ذلك وينبغي أن يتحرى في هذا الأمر والأصل هو تحريم الرشوة بكل صورها.



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