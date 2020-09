بايدن يواجه ترامب بالعربية: متى؟ إن شاء الله

المواطن - متابعة

استعان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بكلمات عربية شهيرة، في هجومه على خصمه في السباق نحو الأبيض الأبيض، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خلال المناظرة التي شهدت تلاسنًا عنيفًا وإهانات شخصية، منذ بدايتها.

Did #Biden just hit #Trump with an #inshallah?!

Inshallah is a very common and hopeful word in Arabic and means “when god wills it”. It could be also used sarcastically to indefinitely defer something!

I thought that I have seen it all! pic.twitter.com/I0KfLztzDf

— Rami ALخatib (@RamiAlkhatib) September 30, 2020