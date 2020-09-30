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بايدن يواجه ترامب بالعربية: متى؟ إن شاء الله
الرئيس رد على سؤال بشأن الضرائب الفيدرالية

بايدن يواجه ترامب بالعربية: متى؟ إن شاء الله

2020/09/30
الساعة 10:04 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بايدن يواجه ترامب بالعربية: متى؟ إن شاء الله بايدن
المواطن - متابعة

استعان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بكلمات عربية شهيرة، في هجومه على خصمه في السباق نحو الأبيض الأبيض، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، خلال المناظرة التي شهدت تلاسنًا عنيفًا وإهانات شخصية، منذ بدايتها.

وطرح المذيع الذي أراد المناظرة سؤالًا على ترامب: “هل يمكنك أن تخبرنا كم دفعت من الضرائب الفيدرالية خلال العامين 2016 و2017؟”. ليجيب الرئيس الأميركي: “ملايين الدولارات”، من دون أن يعطي رقمًا محددًا.

وأضاف ترامب أنه “سيكشف سجله الضريبي عندما يكون جاهزًا”. وعندها، قاطعه جو بايدن: “متى؟ إن شاء الله”، في إشارة إلى عدم وثوقه في وعود ترامب في هذا المجال.

وعلق كاظم الوائلي عبر حسابه بموقع تويتر، إن كلمة “إن شاء الله، دخلت القاموس الإنجليزي منذ نحو ثلاثة عقود، للإشارة للشخص الذي يتملص من وعوده”.

ولقيت كلمة “إن شاء الله” اهتمام العديد من المغردين ووسائل الإعلام داخل الولايات المتحدة وخارجها، وبدا أن بعض المغردين لم يصدق أن الكلمة استخدمت بالفعل في المناظرة.

وأعاد آخرون مشاهدة المناظرة من أجل هذه الكلمة للتحقق، فيما أعرب عدد من المغردين الأميركيين عن اعتقادهم أن الكلمة تعني “أن الأمر لن يحصل”.

 


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