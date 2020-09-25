بايرن ميونخ بطلًا لـ السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية الإسباني منذ قليل بفوز البايرن بنتيجة هدفين لهدف ليُتوج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه.

الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية

وبدأ الشوط الأول من مباراة البايرن ضد إشبيلية، بضغط هجومي من الفريق الأندلسي الذي تمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس بالدقيقة الثالثة عشرة من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وظل الفريق البافاري يضغط بقوة حتى تمكن من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب الألماني ليون جورتسيكا بالدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

ولم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، أهدر نادي إشبيلية فرصة إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب المغربي يوسف النصيري بعد انفراده بالحارس مانويل نوير حارس البايرن لكن الأخير صدها، لينتهي الشوط الثاني من الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بين الفريقين ويذهب كل منهما إلى شوطيين إضافيين.

أحداث الشوطيين الإضافيين

ومع بداية الشوط الإضافي الأول نجح الإسباني خافي مارتينيز في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ104 لـ بايرن ميونخ ضد إشبيلية بعد خطأ قاتل في التصدي من الحارس المغربي ياسين بونو حارس نادي إشبيلية.

وانتهى الشوط الإضافي الأول بتقدم البايرن على حساب إشبيلية بثنائية لهدف.

وفي الشوط الإضافي الثاني، حافظ البايرن على تقدمه ليُتوج بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية بتاريخه.

وكانت مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية أُقيمت على ملعب بوشكاش آرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

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