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بثّ 11 ألف ساعة تعليمية إلكترونياً بالجامعة الإسلامية
خلال الأسبوع الماضي فقط

بثّ 11 ألف ساعة تعليمية إلكترونياً بالجامعة الإسلامية

2020/09/13
الساعة 12:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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بثّ 11 ألف ساعة تعليمية إلكترونياً بالجامعة الإسلامية
المواطن - المدينة المنورة

بثّت كليات ومعاهد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 25538 جلسة افتراضية, حضرها 150843 طالباً عبر نظام إدارة التعليم الإلكتروني – عن بعد – بإجمالي 11784 ساعة بثّ متزامنة يومياً, وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل, أقامت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة دورة تدريبية لمنسقي الكليات, لاستخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard واطلاعهم على أبرز المهارات الفنية والصلاحيات للتعامل مع النظام.

 



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