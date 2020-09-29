بحث جديد عن السفر عبر الزمن فما علاقته بـ كورونا؟!

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كشف بحث جديد عن مفارقات في قلب السفر عبر الزمن.

وأوضح الباحث جيرمان توبار من جامعة كوينزلاند في أستراليا: “تقول الديناميكيات الكلاسيكية إذا كنت تعرف حالة نظام ما في وقت معين، فيمكن أن يخبرنا هذا بتاريخ النظام بأكمله. ومع ذلك، تتنبأ نظرية النسبية العامة لأينشتاين بوجود حلقات زمنية أو السفر عبر الزمن- حيث يمكن أن يكون الحدث في الماضي والمستقبل في حد ذاته- نظريًّا قلب دراسة الديناميكيات رأسا على عقب”.

واستخدم الباحث مثال جائحة فيروس كورونا، لشرح حساباته الكثيفة بشكل لا يصدق. إذا انطلق مسافر عبر الزمن إلى الماضي لمنع انتشار المرض، وإذا نجح في ذلك، فلن يكون هناك مرض يعيده للقضاء عليه.

ومع ذلك، وجد عمل توبار أن الفيروس ما يزال يفلت بطريقة أخرى. وبغض النظر عما فعله المسافر عبر الزمن، فإن المرض لن يتوقف، وبالتالي تزول المفارقة.

ويركز العمل النظري العميق على تأثير العمليات الحتمية على عدد تعسفي من المناطق، في استمرارية الزمكان. وأوضح توبار كيف يمكن أن تتوافق المنحنيات المغلقة التي تشبه الزمن (والتي تنبأ بها ألبرت أينشتاين)، مع قواعد الإرادة الحرة والفيزياء الكلاسيكية.

وقال الفيزيائي فابيو كوستا من جامعة كوينزلاند، الذي أشرف على البحث: “تم التحقق من الرياضيات- والنتائج هي مادة خيال علمي”.

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