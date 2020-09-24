بحث عن التلوث البيئي

في حالة كتابة بحث عن التلوث البيئي الذي هو يعتبر اختلال الاتزان القائم بين مكونات النظام البيئي بسبب تغيرات حديثة وتبدأ مشكلات التلوث من استعمال الإنسان النار للتدفئة والطبخ وكثرت استعمال الوقود فتعددت مشكلة التلوث.

أنواع التلوث البيئي

نقوم بعمل بحث عن التلوث البيئي لنتعرف على مشاكل التلوث البيئي حيث تعد من أكبر المشاكل التي يواجها العالم يوميًا وتزداد مع مرور الوقت وأيضًا تؤثر بالسلب على كافة الكائنات الحية والتلوث البيئي له خمسة أنواع وهي:

تلوث الهواء

تلوث الهواء يعتبر من أكبر مشاكل البيئة وأكثرها ضرر وسببه ثاني أكسيد الكبريت أول أكسيد الكربون أكاسيد النيتروجين وتصدر هذه الغازات من وسائل النقل والمصانع وأيضًا الدخان الصادر من حريق الأوراق والتدخين.

آثار تلوث الهواء تظهر بشدة عند زيادة التعرض لسرطان الرئة والربو وأيضًا الحساسية وأمراض الجهاز التنفسي بصورة عامة وتلوث الهواء يصعب هجرة الطيور إلى وجهاتها.

تلوث الماء

في الأغلب تتلوث الماء بسبب الإنسان من خلال رمي نفايات البيوت والمصانع داخل المسطحات المائية والاحتباس الحراري يتسبب في تفاقم المشكلة وهذا يؤثر على مصادر الميتة والكائنات البحرية.

ثلوث التربة

إن تلوث التربة يؤثر على المياه عن طريق انجراف التربة الملوثة وصولًا للمسطحات المائية والمياه الجوفية حتى يزداد حجم المشكلة وسبب تلوث التربة الأمطار الحمضية والمياه الملوثة والأسمدة ومبيدات الحشرات إلى جانب المواد الكيماوية وهذا يؤدي إلى إنتاج محاصيل ملوثة.

الضوضاء

إن الضوضاء التي يكون مصدرها الطائرات والسيارات ومكبرات الصوت والحافلات بالإضافة إلى ضوضاء المصانع والسونار ذات الكثافة العالية يؤثر على البيئة بصورة كبيرة.

الضوء

إن التعدي على الضوء والاستخدام المتعدد لمصادره تؤثر على البيئة بشكل كبير.

دور الإنسان في الحفاظ على استقرار النظام البيئي

يعتبر الإنسان من أهم الأسباب الرئيسية التي تتسبب في حدوث عدم استقرار للنظام البيئي واستمرارية حياة الإنسان تعتمد على الحصول على حلول سريعة من خلال بحث عن التلوث البيئيومشكلاتها الأساسية ونوضح أبرزها من خلال موقع المواطن.

طريقة الوصول إلى مصادر كفاية للغذاء اللازم لإتاحة الطاقة للجنس البشري المتزايد.

طريقة القضاء على فضلاته المتزايدة وبصورة خاصة الغير قابلة للتحلل مثل: المواد البلاستيكية وخلافه.

طرق المحافظة على معدل النمو السكاني المتناسب مع النظام البيئي ويمكن أن يكون للإنسان دور مهم في الحياة ويكون سبب في الاستمرار والحفاظ على النظام البيئي طوال حياته.

كيفية الحفاظ على البيئة البحرية

تتمكن من الحفاظ على البيئة البحرية والمسطحات المائية والتي تتمثل في: بحار محيطات أنهار كائنات بحرية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الطعام النباتي اختيار موفق للحفاظ على البيئة والحيوانات حيث من الممكن تناول الأسماك التي تصطادها بصورة منتظمة وتتميز بمعدل تكاثر هائل حيث هذا الأمر لا يؤثر على النظام البيئي المائي.

يعتبر الاحتباس الحراري هو العامل الأساسي لمشكلة المحيطات مثل: زيادة نسبة الحموضة في المياه وهذه المشكلة لها تأثير كافة الكائنات البحرية.

تتمكن من المساعدة في تنظيف الشواطئ والمتنزهات والطرق والتقاط النفايات قبل أن تضر الحيوانات البرية والبحرية إلى جانب تحفيز الآخرين على احترام وتقدير البيئة البحرية.

تستطيع الابتعاد عن شراء بعض المنتجات التي تضر الشعب المرجانية والكائنات البحرية والتي تتمثل في: المجوهرات المصنوعة من المرجان منتجات سمك القرش عظام ظهر السلحفاة الذي يصدر من اللجأة صقرية المنقار.

يوجد الكثير من المنظمات المختصة بحماية البحار والمحيطات كما يمكن تقديم الدعم المادي لها أو التطوع للعمل في واحدة منها حتى تساعد في حماية البيئة البحرية.

عند السفر من خلال البحار أو ممارسة بعض الأنشطة البحرية تتمكن من البحث عن الأماكن التي تتناسب مع حماية البيئة وعدم إحداث ضرر للكائنات البحرية ويجب التركيز على عدم إلقاء القمامة في البحر وعلى الشواطئ.

كيفية الحفاظ على البيئة البرية

يمكن توافر بقايا غذاء الإنسان حتى تكون غذاء يتناسب مع الطيور ويمدهم بالطاقة اللازمة للهجرة وأيضًا الطيور تجذب وتشد الحيوانات البرية الأخرى والتي تتمثل في: السناجب الغزلان النحل.

زراعة النباتات والأشجار التي تدعم النظام البيئي حيث تتيح المواد التي يستخدمها الحيوانات في صناعة منازلهم والتي تتمثل في: أعشاش الطيور بيوت الخفافيش بيوت النحل.

تجميع الزجاجات والأكياس البلاستيكية التي تقبل إعادة التصنيع وإرسالها إلى الأماكن الخاصة بإعادة التصنيع حيث يساعد ذلك على حماية النظام البيئي بصورة عامة والبيئة البرية بصورة خاصة.

استهلاك المنتجات المرافقة للبيئة يحد من التلوث استعمال الأكياس الورقة بديل عن أكياس البلاستيك.

تستطيع المساهمة في حماية البيئة عن طريق ركوب القطار أو الحافلة أو التمشية حيث كل هذا يحد من انبعاث الكربون في الهواء.

يعتبر الاهتمام بحدائق الحيوانات موطن للكثير من الحيوانات المهددة بالانقراض.

الآثار السلبية للتكنولوجيا على البيئة

إن تلوث البيئة بشتى أنواعه والذي يكون سببه آثار التقدم التكنولوجي يتسبب في أمراض تصيب الحيوان والنبات والإنسان مثل: التطور في استعمال المواد المشعة في المجالات الصناعية المتنوعة وآثاره على البيئة استعمال الأسلحة البيولوجية في الحروب وما تسببه من دمار وتلوث للبيئة.

يجب العلم بوجود العديد من الآثار الإيجابية أيضًا للتكنولوجيا والتي تخص التعليم والزراعة والصحة بالإضافة إلى البحث العلمي.

التكنولوجيا ساهمت في إسقاط الحواجز التي توجد بين البشر في أي مكان وأصبحت تلازم وتصاحب الإنسان في كافة خطواته وأيضًا في كافة مجالاته الهامة مثل الزراعة والتعليم والصحة والصناعة لذلك يجب الاستفادة من إيجابيتها وتجنب سلبياتها.

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