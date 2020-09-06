المواطن - الرياض
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أكد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم تسجيل الحضور للطلاب عبر منصة مدرستي من أول حصة ابتداء من اليوم الأحد، وسيتم محاسبة الطلاب على الحضور “عن بعد”.
ما هي منصة مدرستي ؟
هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.
وتتيح المنصة للطلاب والطالبات التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة عبر ساحات النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة به، والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، والتعرّف على الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني مع المعلمين.
طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا:
وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:
- قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.
- الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.
- بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.
- اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له
- ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.
- بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.
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التعليم : لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود تحديات في منصة مدرستي التعليم تنشر جداول الحصص لجميع المراحل للأسبوع الثاني خلل تقني يصيب منصة مدرستي بدءاً من اليوم.. محاسبة الطلاب على الحضور بمنصة مدرستي
فيه شيء اسمه واتساب لي كل مدرسة شراح مختصر وإرسال لي كل طالب وطالبة وإرسال الموضع سهل لكن الي يخاف يجاهدون في العمل والحمدلله على كل حال
اول شي امنو الطلاب من خلل الشبكة ووفرو لهم الاب توب لكل طالب وطالبة بعدين حاسبوهم فية اماكن مافيها شبكات قوية فور جي ماوصلتهم حدهم اتصال مو نت
حدث العاقل بما يعقل..
٩٩٪ من الشعب ما يقدر يدخل على المنصه.. حاسب اول المقصرين على إنشاء المنصه بعدين حاسب الطلاب
اول شي صلحو العطل وبعدين حاسب من تقاضئ الأجر حوسب بلعمل
المنصة لها سبوعين تعذر تعذر ولا تفتح والحين تقول محاسبة الطلاب سو منصتك زين وبعدين حاسب الطلاب زي ماتفضلت شخصيتك.😡😡😡😡😡😱
النظام مافتح كيف تحاسبون الطلاب