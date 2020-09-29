بدء أعمال تسليم ملعب الجامعة من المستثمر السابق لإدارته

المواطن - محمد سمعه

بدأت أعمال تسليم ملعب الجامعة، التابع لجامعة الملك سعود، من المستثمر السابق لإدارة الجامعة، وذلك وفق اشتراطات ومواصفات الجامعة.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية رياضة” عبر “تويتر” أن المستثمر السابق وهو شركة صلة الرياضية تعمل حاليًّا على تنفيذ أعمال تسليم الملعب لإدارة الجامعة.

تسليم ملعب الجامعة كما كان في حالته الأولى:

ويتطلب الأمر إعادة الملعب إلى حالة الاستلام الأولى وفق اشتراطات جامعة الملك سعود الحالية وذلك بعد انتهاء فترة التعاقد بين الطرفين.

وكانت الجماهير الرياضية تداولت صور من أعمال إجراءات تسليم الموقع التي يُنفذها المستثمر الأول بهدف تسليم الملعب بحالته الأولى عند استلامه قبل بداية العقد ووفقًا لما تم الاتفاق عليه مسبقًا.

لقبان لـ الهلال على ملعب الجامعة:

يذكر أن الهلال نجح في تحقيق لقبي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود قبل الرحيل عنه.

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