لمستفيدي حساب المواطن .. شيكوا على حساباتكم الدفعة الـ34 أودعت

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن، بدء صرف الدعم المستحق لمستفيدي الدفعة الـ34، للمستفيدين الذين استوفوا شروط الأهلية والاستحقاق.

وأعلن برنامج حساب المواطن، استمرار صرف الدعم للمستفيدين حتى نهاية اليوم الخميس.

بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في ⁧#حساب_المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله. pic.twitter.com/g4Uac1Q2Oy — حساب المواطن (@citizenaccount) September 9, 2020

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

رابط تسجيل الدخول

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويمكن لأي مستفيد تسجيل الدخول على الموقع ومعرفة حالة الدعم المستحق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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