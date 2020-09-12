برتقالة يوميًّا تمنع عنك تلك الأمراض 

المواطن- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، جميع أفراد الأسرة بتناول برتقالة واحدة يوميًّا، إذ تحتوي هذه الفاكهة على عناصر مهمة لصحة الجسم، مبينة أن البرتقال يعتبر مصدرًا هامًّا للألياف وللحفاظ على حركة الأمعاء، كما أنه يحفز إنتاج العصائر الهضمية وتحسين الهضم.

مضاد ويعزز المناعة:

وقالت في تصريحات إلى ”المواطن“: إن البرتقال مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي يساهم في تنظيم ضغط الدم، كما يشكل البرتقال فاكهة حمضية ومصدر قوة لفيتامين “ج”، وهو عامل قوي مضاد للأكسدة ويعزز المناعة، كما أن مركب الليمونين الموجود في البرتقال يجعله يمتلك خصائص مثبطة للسرطان، إذ يعمل هذا المركب حيث يفشل نظام المناعة لدى الإنسان فيكتشف الخلايا السرطانية ويدمرها، ويمنع ظهور السرطان.

يحمي القلب والأوعية:

ولفتت إلى أن البرتقال يحمي القلب والأوعية الدموية، إذ يساعد على منع أكسدة الكوليسترول بسبب وجود المضادات التي تعمل على حماية القلب من الأمراض، كما يساعد الاستهلاك المنتظم للبرتقال على تعزيز المناعة مع نظام مناعة قوي ومستقر، فإن جسمنا قادر على محاربة العدوى بشكل أفضل ومنع المرض، وبجانب ذلك فإن مادة البوليفينول الموجودة في البرتقال تعتبر مضادة للفيروسات؛ مما يؤدي إلى قتل الفيروس الذي يدخل أجسامنا قبل أن يسبب العدوى.

علاج حيوي للأطفال:

ونوهت عبدالله إلى أنه من المهم إعطاء الأطفال هذه الفاكهة خاصة من عمر 6 أشهر، فهو يعمل على تقوية الجهاز المناعي ونمو الأطفال بصورة سليمة، كما يعمل البرتقال على علاج عسر الهضم بالنسبة للأطفال من الشهر السادس والشهر الثامن، وتحسين الجهاز الهضمي، والتقليل من الإصابة بالإمساك لدى الأطفال؛ بسبب احتوائه على الألياف الغذائية.

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