برشلونة مُهدد برحيل جوهرته فاتي

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي برشلونة الإسباني قلقًا في الفترة الحالية، من احتمالية فقدانه للاعب الإسباني أنسو فاتي وذلك بسبب خطأ قانوني في تسجيل عقده مع الفريق الكروي الأول.

ما فعله برشلونة بعقد فاتي غير قانوني

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن فاتي مرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى صيف 2022 ويُوجد بند يسمح له بالتمديد بشكل تلقائي حتى صيف 2024، ولكن تنص القوانين في إسبانيا أن اللاعب القاصر الذي لم يصل لـ سن الـ21 عامًا ليس قانونيًا أن يُوقع لأكثر من موسمين مع فريقه، مما يعني أن بند التمديد حتى 2024 غير قانوني من الأساس.

يذكر أن فاتي صاحب الـ17 عامًا لديه شرط جزائي في عقده الحالي مع البارشا قيمته 170 مليون يورو، وإذا تم التمديد لعام 2024، فسترتفع قيمة الشرط الجزائي إلى 400 مليون يورو.

ويشارك فاتي حاليًا مع المنتخب الإسباني ببطولة دوري أمم أوروبا، حيث لعب لقاء الجولة الأولى ضد منتخب ألمانيا الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ليون يرفض ضم مدافع برشلونة

وفي وقت سابق، أكد الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لنادي ليون الفرنسي، أنه لا يُفكر في التعاقد مع مواطنه صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت تقارير صحافية قالت إن البارشا سيدخل في صفقة تبادلية مع ليون، تسمح برحيل أومتيتي للنادي الفرنسي مقابل ضم الهولندي ممفيس ديباي للنادي الكتالوني.

وعلّق غارسيا على الأمر أمس الأحد في تصريحات صحافية مؤكدًا أنه من الصعب إتمام الصفقة.







شارك الخبر