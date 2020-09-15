برميل نفط خام القياس العالمي ينخفض 0.35%

المواطن - متابعة

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0.35 %.

وتراجعت أسعار مزيج برنت عند الساعة 0825 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتًا 39.52 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.33 % أو ما يعادل 12 سنتًا، عند 37.17 دولاراً أمريكيا للبرميل.







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