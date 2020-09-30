برنامج تحميل الفيديوهات من اليوتيوب

اليوتيوب برنامج يعرض فيديوهات تتمثل في مقاطع قصيرة أو حلقات مسلسلات أو أفلام لذلك يبحث الكثير عن برنامج تحميل الفيديوهات من اليوتيوب من أجل الاستمتاع بها في أي وقت بدون الحاجة إلى تشغيلها بالإنترنت.

برنامج 5k player

أوصى به موقع المواطن لمن يريد برنامج تحميل الفيديوهات من اليوتيوب لأنه برنامج ممتاز حيث أنه يعمل على تحميل الفيديوهات من اليوتيوب بمنتهى البساطة بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في تحميل الفيديوهات من على الفيسبوك أيضًا.

لمن يريد برنامج تحميل الفيديوهات من اليوتيوب لأنه برنامج ممتاز حيث أنه يعمل على تحميل الفيديوهات من اليوتيوب بمنتهى البساطة بالإضافة إلى إمكانية استخدامه في تحميل الفيديوهات من على الفيسبوك أيضًا. يتميز هذا البرنامج بأنه يتيح للمستخدم أكثر من جودة يمكنه اختيار أحدهما لتحميل الفيديو وتشغيله بنفس الجودة التي تم اختيارها بالإضافة إلى تعدد الصيغ أيضًا.

هذا البرنامج لم يحتاج إلى مساحة كبيرة من أجل تحميله لأنه خفيف ولا يمثل أي ضغط على نظام تشغيل الجهاز.

كما أنه يعمل على الحواسيب الآلية التي تعمل بنظام الويندوز وويندوز ماك وهذا يتم من خلال الضغط على اللينك التالــــي.

من يستخدم برنامج 5k player فإنه يستطيع أن يغير في درجة سطوع الفيديو أو التغير في ألوان الفيديو.

به خاصية ترجمة الأفلام الأجنبية مع إمكانية التأكد من سلامة الترجمة.

يمكن التغير في سرعة وبطأ الفيديو من خلال هذا البرنامج كما أن الكثير يبدي بإعجابه بواجهة البرنامج التي هي تتيح التعامل مع البرنامج بشكل يبعد عن التعقيد.

برنامج 4k video downloader

هذا البرنامج مصمم خصيصًا من أجل تحميل الفيديوهات من على تطبيق اليوتيوب بالإضافة إلى الاستمتاع بمميزاته التالية:

وجود صيغ متعددة وجودة متعددة من الممكن اختيار واحدة منهما من أجل تحميل الفيديوهات والاستمتاع به وبجودته وبالصيغة المرغوب بها سواء كانتmp4أو mp3.

من الممكن حفظ فيديوهات تعمل بتقنية 360 درجة على الأجهزة من خلال حفظها من خلال هذا البرنامج.

هذا البرنامج يمتاز بعدم وجود إعلانات مزعجة تتخلل عملية التحميل بجانب خصية التحميل المباشر والتي يطلق عليها مراقبة الحافظة clipboard.

من يريد تحميل هذا البرنامج عليه بالذهاب إلى لينك التحميل من هنا.

برنامج free you tube download

هذا البرنامج اجمع العديد من الباحثين عن برنامج تحميل الفيديوهات من اليوتيوب على أنه برنامج يحتاج إلى رسوم من أجل الحصول عليه والقيام بالكثير من وظائفه لأن النسخة المجانية منه تسمع بتحميل فيديو لا يزيد عن نصف ساعة فقط.

على أنه برنامج يحتاج إلى رسوم من أجل الحصول عليه والقيام بالكثير من وظائفه لأن النسخة المجانية منه تسمع بتحميل فيديو لا يزيد عن نصف ساعة فقط. هذا البرنامج صممت واجهته بطريقة تجعل الكثير يحب التعامل معه بسبب بساطتها في التعامل وسهولة الحصول على ما يحتاجه المستخدم دون الحاجة إلى المرور إلى بخطوات عديدة.

كما أن إذا تم تحميل المقاطع من عليه فإننا نجدها تحفظ بسرعة كبيرة جدًا وهذا يقلل من استهلاك الإنترنت والباقات بالإضافة إلى تحميل أكثر من فيديو في آن واحد.

من الممكن الدخول منه على اليوتيويب والنقرعلى خيار التشغيل المرتب.

إمكانية تحميل أي فيديو مهما كانت صيغته وجودته بل من الممكن اختيار جودة أفضل وصيغة تختلف عن الصيغة التي أنشئ بها الفيديو بكل سهولة.

يتميز هذا البرنامج انه يمكن أن يعمل على أجهزة الحواسيب الآلية والهواتف المحمولة التي تعمل بنظام الأندرويد من خلال تحميله من هنــــــــــا.

برنامج winx you tube downloader

الجميع يحبذ استخدام هذا البرنامج لأنه لم يرتبط بتحميل المقاطع الصوتية والمرئية مع على اليوتيوب فقط بل يمكن تحميل المقاطع من على برامج التي تسمح بتداول الفيديوهات عليها مثل الفيسبوك وvimeo وdaily motion.

طريقة استخدام هذا البرنامج سهلة فالمستخدم كل ما عليه أن ينقر على خيار add url والتي توجد أعلى شاشة البرنامج ثم يذهب إلى مقطع الفيديو الذي يرغب في تحميله ويقوم بنسخ الرابط الخاص به من شريط url.

ثم العودة إلى البرنامج ولصق ما تم نسخه في خانة add url وهنا يجد المستخدم قائمة تظهر وتريد أن يختار الصيغة المراد تحميل الفيديو عليها بالإضافة إلى اختيار جودة الفيديو والتي تصل إلى نوع 4k أيضًا ثم النقر على كلمة تحميل أو down load.

برنامج a tube catcher

ثاني أفضل برنامج تحميل الفيديوهات من اليوتيوب والتطبيقات الأخرى التي تعرض الفيديوهات بشكل مجاني.

والتطبيقات الأخرى التي تعرض الفيديوهات بشكل مجاني. به خاصية تعدد الصيغ والجودة بالشكل الذي يتيح للمستخدم أن يختار ما يريد من صيغ وجودة يحمل بها المقطع للاستمتاع به فيما بعد.

كما أنه يعطي للمستخدم إمكانية في تحميل أكثر من فيديو في نفس اللحظة وبنفس سرعة التحميل دون أن يؤثر أحد المقاطع على الآخر.

لم يقتصر عمل هذا البرنامج على تحميل الفيديوهات فقط بل به ميزة إجراء خطوات على شاشة الجهاز لبيان طريقة ما للحصول على خدمة معينة من خلال تصوير الخطوات فيديو وهذه تعرف باسم تصوير الشاشة فيديو.

يمكن تحويل الملفات التي تحمل بخاصية mp3 إلى ملفت تعملبخاصية mp4.

من يريد برنامج تحميل الفيديوهات من اليوتيوب عليه بتحميل برنامج a tube catcher من هنــــــــا.

برنامج any video converter

هذا البرنامج يشبه برنامج winx you tube downloader من حيث المميزات وطريقة الاستخدام ولكن يزداد عنه في المميزات التالية:

إمكانية تغيير صيغة الفيديو بعد تحميله.

القيام ببعض التغييرات والإضافات على الفيديو المحفوظ والتي تتمثل في إزالة جزء من المقطع أو إضافة بعض التأثيرات على الفيديو مثل التحكم في ألوان الفيديو أو تصغير شاشته.

عيوب برنامج any video converter هو أنه مجاني في بعض الوظائف ويحتاج رسوم من أجل الاستمتاع ببعض المميزات والتي منها تحميل أكثر من فيديو في نفس اللحظة لأن بدون الرسوم يضطر المستخدم أن يحمل فيديو واحد فقط.

من يريد تحميل هذا البرنامج عليه بالنقر هنـــــــــــــا.

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