برنامج تنزيل مقاطع فيديو

توجد العديد من التطبيقات التي تعد أفضل برنامج تنزيل مقاطع فيديو وبشكل مجاني تمامًا على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد والتي يمكنك استخدامها في تحميل فيديوهاتك المفضلة من خلال الإنترنت.

برنامج تنزيل مقاطع فيديو

تعتبر تطبيقات تحميل الفيديوهات من أشهر الأدوات التي يمكنك الاعتماد عليها في الاحتفاظ بفيديوهاتك المفضلة وتحميلها من خلال الإنترنت بكل سهولة حتى تقوم بمراجعتها أو مشاهداتها والاستمتاع بها دون حاجة إلى أن تكون متصل بالإنترنت وذلك عندما تقوم بحفظها على الجهاز الخاص بك عن طريق البرنامج وبشكل مجاني ورائع.

وعلى ذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال على موقع المواطن أهم وأشهر برنامج تنزيل مقاطع فيديو مجاني لأنظمة الاندرويد وأهم مميزاته وذلك في السطور التالية.

تطبيق Keepvid

هذا التطبيق الرائع يعتبر أجمل برنامج تنزيل مقاطع فيديو المعروفة جيدًا التي تمكنك من تحميل الفيديوهات من مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك على جهاز الأندرويد الخاص بك وبكل سهولة كما أنه يدعم الكثير من المواقع التي لا تتيح إمكانية التحميل المجاني من خلالها.

يعتبر هذا التطبيق من التطبيقات الجيدة التي تناسب العديد من الأنظمة المختلفة مثل نظام أندرويد ونظام IOS وغيرها إضافة لذلك فهو من البرامج التي تتيح لك تحميل العديد من المقاطع الصوتية من المواقع المختلفة مثل موقع ساوند كلاود وغيرها الكثير.

كما أنه من التطبيقات التي تمنحك التحميل بسرعة فائقة وبجودة عالية ومن خلاله يمكنك تحميل أكثر من فيديو في وقت واحد.

مميزات التطبيق Keepvid

التطبيق يعتبر من التطبيقات الجيدة السريعة جدًا من ناحية تحميل الفيديوهات.

يتميز بجودة عالية من ناحية الفيديوهات التي يقوم بتحميلها من المواقع.

يدعم هذا البرنامج العديد من الصيغ المختلفة التي تتيح لك العديد من الخيارات عند تحميل فديوهاتك المفضلة.

يمنحك إمكانية تحميل أكثر من فيديو في وقت واحد مما يوفر عليك الوقت والجهد من ناحية التحميل.

لا يوجد به تسجيل بيانات فبإمكانك استعماله بشكل مباشر بعد القيام بتحميله وتثبيته على الجهاز الأندرويد الخاص بك.

تطبيق Snaptube

تطبيق سناب تيوب يعتبر أحد التطبيقات الجيدة والمفيدة والمعروفة جيدًا التي يمكنك الاستعانة بها في القيام بتحميل فيديوهاتك المفضلة من مواقع الإنترنت على جهاز الأندرويد الخاص بك.

يمكنك من خلال هذا البرنامج التحميل بشكل مباشر من أغلب المواقع أو إضافة مواقع محددة تريد التحميل منها كما يمكنك أيضًا عن طريق سناب تيوب أن تستمتع بالفيديوهات المحملة ومشاركتها بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

مميزات تطبيق Snaptube

إذا انقطع اتصالك بالإنترنت فإن هذا البرنامج يمنحك إمكانية مواصلة الفيديو بعد الاتصال بالإنترنت مرة أخرى دون أن تعيده من البداية.

يمنحك البرنامج سرعة فائقة من ناحية تحميل الفيديوهات المطلوبة.

يمكنك أن تحمل العديد من الفيديوهات في وقت واحد ليوفر بذلك عليك المزيد من الوقت والمجهود المبزول في التحميل.

يمكنك استعمال واجهة التطبيق بكل سهولة دون الحاجة إلى شرح فهو بسيط جدًا من ناحية الاستخدام.

التطبيق من التطبيقات المجانية التي يمكنك تحميلها بسهولة والاستمتاع بخدماتها بشكل مباشر دون أي مقابل مادي.

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قم بتحميل البرنامج على هاتف الأندرويد الخاص بك.

بعدها توجه إلى الموقع الذي تريد أن تحمل منه الفيديوهات المطلوبة ثم قم بنسخه مباشرة في الوجهة الرئيسية للبرنامج.

ثم قم بالضغط على زر التحميل بشكل مباشر أو قم بالبحث من خلال البرنامج عن الفيديو المراد تحميله ثم قم بالتحميل بشكل مباشر.

بعدها قم بتنزيل الفيديو من خلال زر التنزيل المتواجد داخل شاشة البرنامج واستمتع بفديوهاتك المفضلة بعد تحميلها وتنزيلها.

تطبيق Tubemate

يعتبر هذا البرنامج الرائع أشهر برنامج تنزيل مقاطع فيديو التي يتم استعمالها على نظام أندرويد بشكل عام فهي تتيح لك تحميل العديد من الفيديوهات على الهاتف الخاص بك وبكل سهولة من خلال مواقع الإنترنت.

يتيح لك هذا البرنامج العديد من الأشياء كالتحميل للعديد من الفيديوهات في وقت واحد دون أن يؤثر ذلك على سرعة التحميل كما أنه يدعم العديد من الصيغ المختلفة.

يتيح لك التحميل من جميع المواقع على اختلافها سواء كانت وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أو كانت موقع من مواقع الفيديوهات بشكل عام كموقع يوتيوب الشهير وغيرها.

مميزات تطبيق Tubemate

يعتبر تطبيق تيوب ميت برنامج تنزيل مقاطع فيديو مجاني يمكنك تحميله بسهولة والاستمتاع به بشكل مباشر.

يمنحك التطبيق جودة متنوعة للفيديو يمكنك اختيارها حسب ما تريد.

يعتبر استخدام هذا التطبيق سهل جدًا كما أنه يتميز بواجهة بسيطة وعالية الجودة من ناحية الاستعمال.

توجد به خاصية استئناف الفيديوهات الخاصة بك بكل سهولة عند انقطاع الاتصال بالإنترنت.

تطبيق Videoder

يعتبر هذا التطبيق أحد أفضل برنامج تنزيل مقاطع فيديو من أكبر المواقع العالمية وبطريقة بسيطة وسهلة.

يساعدك هذا البرنامج على تحميل فديوهاتك المفضلة وبجودة عالية يمكنك اختيارها بشكل مباشر من إعدادات البرنامج كما يمكنك أيضًا من خلال هذا البرنامج القيام بتحويل الفيديو إلى صيغ متعددة مثل أم بي 3 وغيرها حسب رغبتك.

مميزات تطبيق Videoder

يوجد في هذا البرنامج الرائع مدير للتحميلات يساعدك في التحكم بالفيديوهات التي قمت بتحميلها بشكل كبير.

يمكنك من خلال البرنامج القيام بتحويل الفيديو الخاص بك إلى مقطع صوتي رائع.

يتواجد في التطبيق واجهة رائعة من حيث الاستعمال السهل البسيط إضافة إلى الإعدادات الرائعة التي يتمتع بها.

يتيح لك ميزة التحميل من جميع المواقع بشكل عام أو وسائل التواصل الاجتماعي المتنوعة دون التقيد بموقع معين.

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