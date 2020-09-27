برنامج فتح المواقع المحجوبة للكمبيوتر

الغرض من برنامج فتح المواقع المحجوبة للكمبيوتر هو فتح أي تطبيق محظور مغلق سواء من شركة النت أو من مستخدميه لتتيح لك التصفح ما بداخله كما يسهل استخدام هذه البرامج.

أنواع برامج فتح المواقع المحظورة

هناك أنواع عديدة من هذه البرامج وسيذكر لنا موقع المواطن بعض من أسماء هذه المواقع ومميزات هذه البرامج ومعلومات عنها.

برنامج BETTERNET VPN

يعتبر برنامج بيتر نت أفضل برنامج فتح المواقع المحجوبة للكمبيوتر حيث يساعد مستخدميه من تصفح المواقع من على النت التي لم تستطع فتحها أو أن تكون محظور من قبل داعمين البرنامج أو أن تكون بلدك لا تدعم هذه المواقع.

حيث يساعد مستخدميه من تصفح المواقع من على النت التي لم تستطع فتحها أو أن تكون محظور من قبل داعمين البرنامج أو أن تكون بلدك لا تدعم هذه المواقع. يمكنك فتحة بالاتصال ب الفي بي أن من الممكن أن تقوم بلدك بحظر الفيس بوك أو الواتس أو الإنستجرام لأمر ما.

فيمكنك عند توصيل شبكة VPN من فتح هذه التطبيقات وبسهولة شديدة.

تتمكن من إضافة بيانات لك دون أن يستطيع أحد أن يتتبعك من خلال هذه البيانات فيفرض التطبيق حماية لكل معلوماتك الشخصية حيث أنه يحتوي على ميزة تشفير المعلومات الخاصة بك.

يمكنك أن تغير بياناتك الشخصية في أي وقت ترغبه.

يتمتع تطبيق بيتر نت بميزة أخرى وهي أن تدخل ببيانات وهمية تساعد في إخفاء شخصيتك وتتصفح بكل حرية ولا يمكن فتح هذه البيانات أبداً بواسطة الهكر والقراصنة.

برنامج بيتر نت يدعمه كل من استخدموه فقد قام الملايين بتنزيله حتى أنه أصبح يتفوق على العديد من البرامج التي تظهر البرامج المحجوبة.

عند تثبيت البرنامج تجده يحمل مجاناً دون أن يحتاج إلى مال لتحميله في حين أن البرامج الأخرى تفرض رسوم عند تنزيلها.

شكل البرنامج متميز يتميز بصفحاته الجذابة لا يوجد بها تركيبات أو أي عقد عند استخدامه حيث يستطيع المبتدأ الذي ليس لديه خبرة من تحميله مباشرةً.

يمكنك هذا التطبيق من فتح ثغرات في الموقع وفتح مواقع لا تفتح إلا في البلد المسموح لها بفتح التطبيق.

حتى أنك من الممكن ببياناتك الوهمية تكتب أنك من البلد التي لا يبث فيها موقع معين إلا بالنشر فيها فمن خلال هذه البيانات تستطيع أن تفتح التطبيق بالبيانات الوهمية.

الداعمين للبرنامج ومنظميه يقومون بتطويره حتى يكون التطبيق داعم لجميع محمليه ويكون الثقة في تحميله.

كما أن منظمين ومبتكرين البرنامج استطاعوا تحميل منه نسخ على الأندرويد والأيفون ليشمل جميع الأجهزة الإلكترونية.

مميزات برنامج فتح المواقع المحجوبة للكمبيوتر بيتر نت

يتميز برنامج فتح المواقع المحجوبة للكمبيوتر بمميزات مدهشة منها:

لا يمكن لأحد من قرصانه البرامج أو الهكر من الدخول ومعرفة بياناتك الشخصية فهو داعم لبيانتك من خلال ثلاث مراحل للحماية.

من مميزاته أيضًا أنك تستطيع الدخول على أي موقع تريده وتعرفه وغير مسموح لدولتك استخدامه تتمكن من هذا التطبيق أن تتصفح أي موقع وذلك إذا قمت بتغيير المعلومات الخاصة بك وتغير الأي بي.

لا يحتاج تطبيق بيتر نت إلا لشبكة VPN لفتح أي موقع من المواقع المحظورة.

يتمكن أي شخص يقوم بتحميله من استخدامه بكل سهولة فهو لا يحتاج إلى شرح أو أن يكون لديه خبرة في فتح المواقع المحظورة.

تطبيق بيتر نت من المواقع المتميزة التي تتوافق بياناتها مع أي نظام ويندوز للكمبيوتر سواء كان ويندوز TEN,EIGHT,SEVEN,XP فأي ويندوز متاح يسهل تحميله علية.

يتمكن مستخدميه من فتح تطبيقات عديدة مثل تطبيق الفيس وتطبيق التويتر واليوتيوب وتطبيق الإنستجرام ومشاهدة الأفلام الأجنبية المشفرة من علية.

كما أن هذا البرنامج له قوة إشارة عالية حيث يقوم بالاتصال بمقويات النت حتى تستطيع من المشاهدة والتصفح سريعًا.

حجم برنامج فتح المواقع المحجوبة للكمبيوتر بيترنت

البرنامج خفيف جداً لكل من يريد تحميلة وهذه البيانات الخاصة بالبرنامج.

إصدار البرنامج: SIX,TWO,ZERO,FIFTE TWO.

مساحة البرنامج: .MB14,7

المؤسس للبرنامج وناشره: ANCHORFREE INC.

أمكانية البرنامج: متاح لجميع الويندوز أي كان نوعه.

تحميل برنامج بيتر نت: مجاني دون طلب رسوم.

برنامج فتح المواقع المحجوبة للكمبيوتر ULTRA SURF

يعتبر الترا سيرف من ضمن برامج فتح المواقع المحجوبة كما انه يتميز هذا البرنامج بتقنية عالية في حماية معلومات الخاصة من مستخدميه فلا يتمكن صاحب أي موقع من معرفة شخصية من قام بدخول موقعه وقام بالتصفح فيه.

مساحة برنامج الترا سيرف صغيرة جداً بمقارنته بالبرامج الأخرى.

يتميز بسرعته الزائدة التي يعطيها لك غير باقي المواقع التي عندما تتيح لك فتح المواقع المحظورة تجدها بطيئة جدا في اتصالك بالنت.

من ميزات برنامج الترا سيرف

يتميز برنامج الترا سيرف بأنه لا يطلب منك مبلغ مالي عند تحميله فهو مجاني لجميع مستخدميه.

كما أنك عند استخدامه يشرح لك الطريقة ليسهل عليك وستجده بسيط جداً وغير معقد.

ومن مميزات برنامج فتح المواقع المحجوبة للكمبيوتر الترا سوفت أنه يمكنك تحميله ولا تقوم بتثبيته فهو يعمل مباشرةً دون اللجوء إلى تثبيته.

إذا كان الويندوز الخاص بك للكمبيوتر لا يدعم أي تطبيق لفتح البرامج المحظورة فهذا البرنامج سيفيدك كثيراً لأنه يدعم جميع الويندوز بصرف النظر عن نوعه.

مساحة برنامج الترا سيرف

الشركة المرخصة للبرنامج: فري وار FREEWARE.

وصف البرنامج حجمه 4.

التحميل مجاني دون طلب دفع رسوم.

الشركة المطورة: التر ريتش إنترنت جروب.

يدعم جميع الويندوز الخاصة بالكمبيوتر.

موقع بروكسي عرب لفتح المواقع المحجوبة والمحظورة

يتميز برنامج بروكسي عرب من فتح أي موقع محظور وممنوع من عرضة من الممكن يكون بسبب عادات وتقليد مجتمع الدولة لا تسمح برؤيتها أو نتيجة لعدم زعزعة آمن الدولة وسياستها.

لابد من تنزيل البرنامج وتثبيته.

يوجد لبرنامج روكسي عرب نسخ للايفون والأندوريد يمكنك تحميله وفك حظر المواقع.

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