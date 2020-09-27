برنامج للتحميل من اليوتيوب

من أكثر الأشياء التي يريدها المستخدم في جهاز هو وجود برنامج للتحميل من اليوتيوب للكمبيوتر، حيث في بعض الأحيان نريد تحميل مقاطع فيديو من خلال صيغ مختلفة أيضًا وبأكثر من طريقة وبرنامج.

تحميل الفيديوهات من اليوتيوب

كما سبق وتحدثنا أنه هناك العديد من المستخدمين لموقع اليوتيوب يريدون تنزيل فيديوهات نالت إعجابهم على الموقع، ولكن موقع اليوتيوب لا يدعم خاصية التنزيل، ولا يمكنك تنزيل أي فيديو من خلاله إلا بدون وسيط آخر، أي طريقة ووسيلة تساعد على التحميل على جهازك.

ويتم هذا من خلال أكثر من طريقة وأكثر من برنامج للتحميل من اليوتيوب، فهناك برامج صممت خصيصًا لتنزيل وتحميل الفيديوهات من اليوتيوب وفي حالة عدم الحصول على هذه البرامج فإن هناك أيضًا طرق يتم من خلالها التحميل والتي تتم من مواقع أو خطوات معينة.

في كلتا الحالات فإن هناك العديد من الطرق والمواقع والبرامج التي تساعدنا في ذلك، بل وتقدم لنا خدمات أخرى مثل تغير صيغة الفيديو ليصبح ملف صوتي MP3 أو غيره من الصيغ الأخرى، ويمكنك أيضًا من خلال هذه الطرق اختيار جودة الفيديو وتحسينها قبل تنزيله على جهازك.

برنامج YTD Video Downloader

يعتبر هذا البرنامج أيضًا من أشهر وأحسن البرامج التي يمكنك استخدامها في تحميل الفيديوهات التي تريدها من موقع اليوتيوب، بالإضافة إلى أنه من مميزات البرنامج أنه سريع التحميل ولا يأخذ وقت ولا تكلفة وجهد، فضلًا عن أنه يتم تحميل الفيديو بجودة عالية وصوت واضح.

يمكنك أيضًا في حالة تحميل أي من الفيديوهات بواسطة برنامج YTD Video Downloader أن تقوم باختيار صيغة التنزيل التي تريدها للفيديو، حيث يمكنك من خلال هذا البرنامج وبسهولة تحويل الفيديو إلى صيغ متعددة منها صيغة الملف الصوتي MP3، أوMOV ، MP4، 3GP، أو WMV، وغيرها من الصيغ المختلفة.

من الجدير بالذكر أيضًا أن هذا البرنامج مجاني بالكامل لا تتكلف أي رسوم للتنزيل أو حتى رسوم تشغيل وتحميل الفيديوهات نفسها، بالإضافة إلى أنه يعمل على جميع أنواع ونسخ الويندوز الخاصة بالحاسب الآلي وهذا من ضمن المميزات المتعددة للبرنامج.

برنامج 5KPlayer

هذا البرنامج أيضًا يعتبر أفضل برنامج للتحميل من اليوتيوب ليس هذا فقط بل هو عبارة عن مشغل للفيديوهات، فمن خلاله يمكنك مشاهدة وعرض الفيديوهات الموجودة على هاتفك وعلى اليوتيوب أو على أي تطبيق آخر من التطبيقات التي تقوم برفع الفيديوهات مثل سناب شاب وتيك توك وغيرها.

من خلال هذا البرنامج أيضًا يتمتع بواجهة ونافذة سهلة الاستخدام وسهلة التصفح بها، ومنها يمكن الضغط فقط على الفيديو التي تريد تحميله ويتم تحميله فورًا، بالإضافة إلى أنه يقوم بتحميل الفيديوهات بجودة عالية جدًا أو صغيرة جدًا على حسب اختيارك فهو الأمر متاح لك.

بالإضافة إلى إمكانية تقليل الإضاءة واللعب في الأصوات أثناء تشغيل ومشاهدة الفيديوهات من خلاله، فكما قلنا من قبل يعتبر هذا البرنامج هو برنامج عرض وتشغيل الفيديوهات ليست للتحميل فقط، ولم يقتصر فقط على تشغيل الفيديوهات بصيغة MP4 بل يمكنك أيضًا الاستماع عليه للموسيقى فقط.

موقع KIbase

هناك أيضًا بجانب البرامج المختلفة التي تم التحدث عنها مجموعة من المواقع تساعدك أيضًا في تحميل الفيديوهات من على اليوتيوب، فإذا كنت لا تستطيع تحميل برنامج للتحميل من اليوتيوب يمكنك زيارة بعض المواقع التي صممت خصيصًا لذلك، من خلال مجموعة من الخطوات الخاصة بهذا.

وهذا الموقع يعتبر من أسهل المواقع التي تستخدم في هذا، من خلال مجموعة من الخطوات السهلة دون تعقيد أو مشاكل، ومنها يمكنك الدخول على الموقع من خلال هذا الرابـــــط، ومن ثم سوف تجد أمامك أكثر من خيار قم بالضغط على الخيار الأول في يمين الصفحة وهو youtube downloader.

بعد ذلك سوف تفتح لك صفحة جديدة أخرى، بها مجموعة من الخطوات عليها قراءتها والسير عليها، وهي أن تقوم بأخذ رابط الفيديو التي تريد تحميله ووضعه في الخانة الخاصة به في أسفل الصفحة، ومن ثم الضغط على submit وانتظار تحميل الفيديو على جهازك.

موقع vi youtube

من إحدى المواقع أيضًا التي تستخدم في تحميل الفيديوهات من خلال اليوتيوب أو أي موقع آخر على الإنترنت، ويعتبر أيضًا من المواقع السهلة جدًا في الاستخدام والتحميل ويمتلك سرعة عالية وجودة فائقة في الفيديوهات والملفات الصوتية، بجانب أنه لا يحتاج إلى برنامج للتحميل من اليوتيوب.

حيث بدلًا ما تقوم بتحميل برنامج ويأخذ مساحة على جهازك فمن خلال هذه المواقع سوف توفر هذا كله، ويمكنك الدخول على الموقع من خلال الضغط هنـــــــا ومن ثم سوف تجد أمامك صفحة يتوسطها مكان نسخ الرابط، قم بنسخ رابط الفيديو التي تريد تحميله ومن ثم الضغط على زر التحميل من اليوتيوب.

طريقة أخرى لتحميل الفيديو

كما ذكرنا أكثر من برنامج للتحميل من اليوتيوب بجانب مجموعة من المواقع المختلفة فإن هناك أيضًا طريقة أخرى للتحميل، ففي حالة عدم استطاعة تحميل البرنامج الخاص بالتنزيل أو عدم الدخول على المواقع فإن في هذه الحالة يتم الرجوع إلى الطريقة الأسهل على الإطلاق والتي تعرف بطريقة ss.

وتتم هذه الطريقة من خلال مجموعة من الخطوات يذكرها موقع المواطن كالتالي في هذه النقاط:

أولًا قم بفتح موقع اليوتيوب والبحث عن الفيديو التي تريد تحميله.

قم بأخذ رابط الصفحة التي يوجد بها الفيديو التي تريد تحميله.

نسخ الرابط في صفحة تبويب جديدة فارغة.

قم بمسح جميع الكلمات والحروف الموجودة في الرابط قبل كلمة youtube واكتب حرفي SS بدلًا منه.

بعد ذلك قم بالضغط على زر enter من لوحة المفاتيح الخاصة بالجهاز.

سوف تنتقل إلى صفحة جديدة وهي صفحة التحميل، قم بتحديد صيغة الفيديو وجودته والضغط على تحميل وانتظر بعض الوقت.

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