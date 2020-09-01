برنت يتراجع من أعلى مستوى في 5 أشهر

المواطن - متابعة

انخفضت أسعار النفط يوم أمس

الاثنين، دافعة خام برنت القياسي العالمي للتراجع من أعلى مستوى في خمسة أشهر، بينما يبقى الطلب العالمي دون مستوياته قبل جائحة كوفيد-19 ومع ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 53 سنتًا، أو 1.2 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 45.28 دولار للبرميل.

وتراجع خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 36 سنتًا، أو 0.8 بالمائة، ليسجل عند التسوية 42.61 دولار للبرميل.

ومع هذا فإن برنت ينهي شهر أغسطس على مكاسب قدرها 7.5 بالمائة، هي خامس زيادة شهرية على التوالي.

وسجل الخام الأمريكي رابع شهر من المكاسب مع صعوده 5.8 بالمائة بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43.78 دولار للبرميل في 26 أغسطس عندما ضرب الإعصار لورا منطقة الساحل الأمريكي على خليج المكسيك.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إنتاج النفط الأمريكي 420 ألف برميل يوميًّا في يونيو إلى 10.44 مليون برميل يوميًّا، حسبما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهو ما يضع مزيدًا من الضغوط على أسعار الخام.







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