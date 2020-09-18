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بريجوفيتش يعود إلى الاتحاد
بعد انتهاء إعارته باليونان

بريجوفيتش يعود إلى الاتحاد

2020/09/18
الساعة 2:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بريجوفيتش يعود إلى الاتحاد بريجوفيتش
المواطن - مروة نبيل
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1.1 الاتحاد هذا الموسم

يعود المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش إلى جدة خلال الأيام المقبلة، استعدادًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

بريجوفيتش يعود

وأبلغ بريجوفيتش الذي انتهت إعارته إلى نادي باوك اليوناني، إدارة الاتحاد بعودته إلى جدة رسميًا هذا الأسبوع، تمهيدًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وقرر المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي تواجد جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الذين سيعتمد عليهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، أبلغت إدارة الاتحاد، نجم الفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني ليوناردو خيل بعدم الحاجة إلى خدماته الفترة المقبلة، ليكون أول الراحلين عن الفريق، بالرغم من أن عقده يتبقى فيه عامين ونصف العام.

ومن المقرر أن تقوم إدارة نادي الاتحاد بتسجيل بريجوفيتش بدلًا من الأرجنتيني ليوناردو خيل في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم المقبل.

 

بريجوفيتش مع الاتحاد
بريجوفيتش

الاتحاد هذا الموسم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يُكافح من أجل البقاء في دوري الكبار الموسم المقبل، حيث إنه كاد أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، إلا أن فوزه في الجولة الأخيرة ضمن له البقاء.

وأنهى العميد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم في المركز الـ11 برصيد 35 نقطة، من الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 8 لقاءات، والخسارة في 13 مواجهة.


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