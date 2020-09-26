بعثة الهلال من غير المصابين والمتعافين من كورونا تصل الرياض

المواطن - محمد سمعه

وصلت طائرة بعثة الفريق الكروي الأول بـ الهلال التي تحمل غير المصابين والمتعافين من فيروس كورونا إلى الرياض، منذ قليل، وذلك بعد استبعاد الأزرق من دوري أبطال آسيا 2020 بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تدريبات الهلال تعود في الـ7 من أكتوبر:

وأعلن الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن تدريبات الفريق الكروي الأول سوف تُستأنف في السابع من شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد منح الجهاز الفني، أفراد الفريق راحة لمدة 10 أيام.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رد الاعتراض المقدم من الهلال بعد أن تقدم بشكوى نتيجة اعتبار الاتحاد الآسيوي له منسحبًا من دوري أبطال آسيا 2020.

وأضاف بيان الاتحاد الآسيوي المنشور عبر موقعه الإلكتروني: “لن نُصدر أي تعليق إضافي حول الأمر”.

الاتحاد الآسيوي يرفض اعتراض الأزرق على قرار استبعاده:

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قرر اعتبار الأزرق منسحبًا من دوري أبطال آسيا بعدما دخل مباراة شباب أهلي دبي الإماراتي بقائمة مكونة من 11 لاعبًا فقط حيث تنص القوانين على دخول المباراة بقائمة مكونة من 13 لاعبًا.

وعانى الهلال من انتشار فيروس كورونا في صفوفه، حيث وصلت الإصابات إلى 19 لاعبًا في بعثة الزعيم التي كانت موجودة بقطر للمشاركة في البطولة.

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