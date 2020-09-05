بعد زواج عايض وهبه .. هل تجاوز فارق السن انتصارًا للحب؟

المواطن – الرياض

على الرغم من أن الضجة التي أثيرت- مؤخرًا- حول زواج الفنان الشاب عايض يوسف والممثلة والإعلامية هبة الحسين تنبع في أغلبها من الفضول الذي يتلبس الكثير من الجماهير بشأن متابعة الحياة الشخصية للمشاهير وخاصة الفنانين منهم، إلا أنه لم يكن هناك من مانع يحول دون التطرق إلى بعض القضايا الأخرى على خلفية هذا الزواج ويبرز منها فارق السن بين الزوجة والزوج؛ حيث تكبر الفنانة هبة زوجها عايض بعامين تقريبًا.

وأبدى العديد من المغردين تفاعلهم مع هشتاق ” #زواج_عايض_وهبه_وفارق_السن ” إذ جاء بمثابة فرصة ليعبر كل منهم عن رأيه في القضية التي يبدو أنها شغلت ولا تزال شرائح مجتمعية كبيرة خلال مختلف المراحل والأزمنة.

أفكار رجعية:

إثارة القضية في حد ذاته كان استفزازًا للكثير من المغردين الذين رأوا أن مثل هذا الحديث رجعية فيما أن ما فعله عايض وهبة من المبشرات الإصلاحية فقال المغرد “SBM1985”: “ما زالت هناك بعض الأفكار الرجعية والممارسات الفردية والعادات السلبية في المجتمع السعودي للأسف، ولكن المبشر بالخير أن أغلب الشعب من شباب وشابات أصبح لديهم القدرة والتفكير لإصلاح الطريق الاجتماعي المعوج هبة وعايض قلب أحمر”.

وهو ما أيده بشكل ضمني المغرد “escanor” الذي قال: “والله ناس فاضية وش دخلك؟ بفارق العمر يا مريض أنت وياه إذا يحبها سقطت كل الفوارق”.

وقالت المغردة “تركيه”: “بعد بحث مكثف عن الفارق ووجدتُ الفارق سنتين فقط ما هذا يا جماعة الخير أخبروني؟ لا يعتبر هذا فارق كبير جدًّا كُلها سنتان بينهما، ما أقول إلا الله يبارك لهم ويتمم عليهم بالسعادة”.

عايض وهبة نموذجًا:

فيما اعتبر مغرودون أن المعيار الرئيس لحياة سعيدة هو التوافق وليس فارق السن فقالت المغردة “إِنكْســــآر”: “سنه سنتين إلى خمس مو شي يُذكر، توافق الأرواح والتفاهم أهم من أي شي بعد توفيق الله سبحانه.. وكل شخص واختياره لو الفرق عشر سنين وأكثر، الله يوفقهم ويسعدهم”.

بل لم تتردد المغردة “لجني” في أن تنتقد وبشدة بعض الأخطاء المجتمعية الراسخة حول الرضا بفارق سني كبير لصالح الزوجة فقالت: “لو كان هو أكبر منها بعشرين سنة ما حد تكلم! عمومًا ما حد له دخل”.

وفي تأييد مطلق لحالة زواج عايض وهبة قالت المغردة “SHOOSH ALI “: “ودي أتزوج واحد أصغر مني عشان أربيه!!”.

وأضافت: “الحب الحقيقي ما يقاس بالعمر يقاس بالعقل والتفكير والاهتمام وعدم الخيانة فكم سمعنا عن ناس بعمر 40 تزوجوا بنات بأعمار 20 وسبحان الله مستمرين في حياتهم”.

وكان الفنان عايض يوسف قد فاجأ متابعيه بإعلان زواجه رسميًّا من الفنانة هبة الحسين، وذلك من خلال حسابه في “إنستجرام” و”سناب شات”، ناشرًا عددًا من صور عقد القران ليحسم بذلك الجدل حول زواجه.







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