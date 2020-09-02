بعد ظهور ثعابين والتعقيم.. إداريات إحدى روضات تبوك يعدن للعمل

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

علمت “المواطن” أن تعليم تبوك وجه بعودة الإداريات للعمل مجددًا بالروضة 21، وذلك بعد انقطاع عن العمل فيها وتوجيههم للدوام بمبنى الإشراف التربوي بعد ظهور ثعابين يوم الخميس الماضي.

وأدى ظهور الثعابين إلى خروج الإداريات من المدرسة وإبلاغ إدارة التعليم بذلك، والتي وجهت بدورها إدارة الأمن والسلامة والجهات ذات العلاقة بالوقوف على المبنى وتفتيشه وتعقيمه حتى تم إشعار الإدارة بعدم وجود ثعابين داخل المبنى.

ووجه مدير تعليم تبوك ابراهيم العُمري المنسوبات بالعودة وممارسة أعمالهن بشكل اعتيادي.

يُذكر أنه ظهرت ثعابين وتم توثيقها في مقطع فيديو داخل المبنى؛ مما أدى إلى إخلاء الروضة، والتي تقع بالدور الأرضي، مع إخلاء ابتدائية خولة بنت حكيم بالدور الثاني احترازيًّا.







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