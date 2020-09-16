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بعد وفاته.. 10 معلومات عن والد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس 
تُوفي عن عمر يناهز 94 عامًا

بعد وفاته.. 10 معلومات عن والد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس 

2020/09/16
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيمشاهير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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بعد وفاته.. 10 معلومات عن والد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تُوفي ويليام هنري جيتس الثاني، والد المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، بيل جيتس، عن عمر يناهز 94 عامًا.

ونعاه بيل جيتس بكلمات مؤثرة على مدونته الرسمية قائلًا: لقد كنا محظوظين بوجود مثل هذا الرجل المذهل في حياتنا لسنوات عديدة.

بعد وفاته.. 10 معلومات عن والد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس  (5)

10 معلومات عن والد بيل جيتس

1- كان جيتس الأكبر محاربًا قديمًا في الجيش الأمريكي، وشريكًا مؤسسًا لشركة كي آند أل جيتس، وهي واحدة من شركات المحاماة الرائدة في سياتل.

2- وصف من قبل عدة أشخاص بأنه كان محاميًا فذًا وحريصًا على فعل كل شيء بنفسه.

 3- قال بيل جيتس إن والده كان حاسمًا في بدء المنظمة الخيرية التي كانت محور تركيز جيتس منذ أن ابتعد عن إدارة مايكروسوفت، وصرح قائلًا: مؤسسة بيل وميليندا جيتس لن تكون على ما هي عليه اليوم بدون والدي.

بعد وفاته.. 10 معلومات عن والد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس  (5)

4- عمل والد بيل جيتس كرئيس مشارك للمؤسسة التي بدأت عام 2000.

5- لم يذكر بيان الأسرة سبب الوفاة، لكن من المعروف أن وليام جيتس كان في مرحلة متأخرة من  مرض الزهايمر.

6- اختصر بيل جيتس مشاعره عن والده حين قال: الحقيقة أن والدي كان كل ما أحاول أن أكونه.

بعد وفاته.. 10 معلومات عن والد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس  (5)

7- وقال ويليام جيتس عن تفوق ابنه عليه في الثروة والنفوذ: لم أتخيل يومًا أن الصبي الصغير الذي ترعرع في بيتي، وأكل من طعامي واستخدم اسمي، سيوظفني هو ويكون صاحب العمل المستقبلي.

بعد وفاته.. 10 معلومات عن والد مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس  (5)

8-ألف ويليام جيتس كتابين، الأول حول تأملات ودروس من الحياة Showing Up for Life، والآخر حول الضرائب العقارية Wealth and Our Commonwealth.

9- قام ويليام برحلات إلى أماكن كثيرة من ضمنها صحاري إفريقيا عام 2002.

10- كان من ضمن مرافقيه في رحلاته المتعددة  الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر.

 


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    1 تعليق
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    عمر
    13 ساعة

    عساه يلحقه يبغى يركب لنا شرايح ويتحكم فينا بالريموت

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