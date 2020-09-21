بغلف يدعم النصر بـ3 ملايين ريال

المواطن - مروة نبيل

واصل عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بن أحمد بغلف، دعم العالمي ماديًّا وأنعش خزينة الأصفر بمبلغ ضخم.

بغلف يدعم النصر:

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين، عن تقديم بغلف لدعم مالي يُقدر بـ3 ملايين ريال، في إطار حرصه المتواصل لمساندة العالمي.

ومن جانبه، ثمن مجلس إدارة العالمي، برئاسة صفوان السويكت، لعضو النادي الذهبي هذه المبادرة الداعمة؛ والتي لا تستغرب منه تجاه ناديه.

ويحرص بغلف على دعم العالمي ماليًّا بشكل مستمر، ودائمًا ما يُحفز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالمكافآت المالية الضخمة، لتشجيعهم على تقديم الأفضل والتتويج بالبطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العالمي في آسيا:

على الجانب الآخر، لعب العالمي ضد السد القطري ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع العالمي رصيده إلى 11 نقطة لينفرد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، فيما وصل رصيد الفريق القطري إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

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